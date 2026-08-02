Az Amerikai pszichó írója tinédzserekkel és sorozatgyilkosokkal, Ricky Gervais kóbor macskákkal tér vissza augusztusban

Sterling Point (Prime Video)

Augusztus 5.

A Sterling Pointnak minden esélye megvan arra, hogy a következő nagy tinidráma-sikersorozat legyen, kezdve azzal, hogy Megan Park és a Gossip Girl alkotói állnak mögötte. A történet a 17 éves Annie Jacobsonról szól, aki – miután fiatalon elvesztette édesanyját – ikertestvérével együtt New Yorkban nőtt fel. Azt követően, hog megtudja, elhidegült nagyapjuk meghalt és rájuk hagyott egy kanadai ingatlant, Annie odautazik, hogy a családi titkok nyomába eredjen. Két dologra nincs felkészülve: hogy nemcsak egy házat, hanem egy teljes szigetet örökölt – Sterling Pointot –, illetve, hogy már lakik ott egy unoka, aki ráadásul épp egyidős vele. A Prime Videón debütáló sorozat láthatóan nem ódzkodik a kliséktől – halott szülők, rejtélyes múltak, eltitkolt testvérek, szerelmi háromszögek –, de a sikerhez vezető út végül is általában hasonló elemekkel van kikövezve.

Száz év magány, 2. évad (Netflix)

Augusztus 5. és 26.

Egy éve ilyenkor debütált a Nobel-díjas kolumbiai író, Gabriel García Márquez remekművéből készült sorozat első része, most a végéhez ér a Száz év magány. A szinopszis szerint a fegyverszünet és a Neerlandiai Szerződés aláírása után vesszük fel a fonalat a történetben, a béke azonban továbbra is elkerüli Macondót. A sorozat második évada két etapban érkezik: augusztus 5-én az első részek, 26-án pedig a finálé. Egyébként ezt az évadot is teljes egészében Kolumbiában forgatták, a García Márquez család támogatásával és együttműködésével.

A szilánkok (Disney+)

Augusztus 6.

A szilánkok (The Shards) már csak azért is kiemelkedő darabja a nyári sorozatkínálatnak, mert Bret Easton Ellis azonos című regényéből készült. A könyvről megjelenésekor beszélgettünk az amerikai íróval is, a történetet pedig egészen pontosan így foglalta akkor össze kollégánk: