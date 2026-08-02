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Kiment a lelátóra megijeszteni az őt zrikáló szurkolót, de csak az arcába nevettek

24.hu
2026. 08. 02. 18:29
Nem hétköznapi piros lapot szedett össze Paul Tansey, a skót amatőr liában szereplő Hawick Royal Albert játékosa.

A Gas Men’s Scottish Cup névre hallgató, nem profi kluboknak kiírt kupában találkozott egymással a Hawick, valamint Tansey korábbi klubja, a Penicuik Athletic. A vendégek szereztek vezetést, amit bizonyára nehezen viselt a rutinos játékos, mert a 88. percben lecserélését követően lekapta magáról a mezét és kiment egy őt zrikáló drukkertől elégtételt venni. A felvétel alapján azonban a szurkoló meg se rezzent, sőt Tansey arcába nevetett, amíg az fenyegetőzött.

Az esetből duplán rosszul jött ki Tansey, mert az esetért piros lapot is kapott a játékvezetőtől, vagyis eltiltás vár rá. A meccs 94. percében egyébként egyenlített a Hawick, de Deryl Healy a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt a Penicuik számára.

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