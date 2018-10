Conor McGregor feladta a meccsét, a közönség verte meg Nurmagomedovot

Óriási várakozás előzte meg Conor McGregor visszatérését a ketrecbe. Az ír harcos két évet követően állt ki ismét egy bunyóra, kihívója az veretlen orosz Habib Nurmagomedov. A könnyűsúlyú világbajnok erőssége a földharc, így rögtön az első menetben földre vitte ellenfelét és a másodikban is főleg kapott McGregor, mint adott.

Az ír aztán magára talált, több ütést is bevitt, de az orosz ellenfelének meg sem kottyant. Fordítva ez már nem mondható el, Nurmagomedov ütése nem csak betaláltak, de hamar meg is törték az írt, már az első menetben világos volt, hogy nehéz lesz. A negyedik menetben véget is ért az egyoldalú meccs, McGregor föladta a küzdelmet.

Csakhogy ezután Nurmagomedov nem állt le, megtámadott valakit ellenfele csapatából, mire a jó részt McGregornak drukkoló közönség is bunyózni kezdett, elképesztő tömegjelenet alakult ki.

Annyira elszabadult a pokol, hogy szokatlan módon úgy hirdettek győztest, hogy nem volt már ketrecben sem a vesztes, sem a győztes. Értelemszerűen a mérkőzés utáni interjúk is elmaradtak.

Nyitókép: Harry How/Getty Images