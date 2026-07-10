Nem kapott licencet a mosonmagyaróvári kézicsapat az NB I-re

A Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata első fokon nem kapta meg a klublicencet az NB I következő idényére a magyar szövetségtől (MKSZ), írja az MTI. Az MKSZ honlapjának pénteki beszámolója szerint az élvonalban legutóbb nyolcadik helyezett óváriak fellebbezhetnek a határozat ellen.

Amennyiben másodfokon megkapják a licencet, indulhatnak az NB I-ben.

Ha nem, akkor bajnoki helyezése alapján a legutóbb 13. Kozármisleny KA lehet a beugró, amely beadta kérelmét, és megkapta a klublicencet az élvonalra.

A női első osztályból 47 év után – nyeretlenül, sereghajtóként – kiesett Dunaújváros első fokon nem kapta meg a klublicencet a másodosztályra.

Az NB I mezőnye az elsőfokú klublicenc-döntések alapján:

Ezek a csapatok kaptak NB I-es licencet férfiak: Budai Farkasok-Rév, Csurgói KK, Dabas KC, FTC-Green Collect, Balatonfüredi KSE, HE-DO B.Braun Gyöngyös, ETO University HT, Egri SzSE, Liqui Moly NEKA, OTP Bank-Pick Szeged, PLER-Budapest, Szigetszentmiklósi KSK, MOL Tatabánya KC, One Veszprém HC nők: Moyra-Budaörs HB, Váci NKSE, DVSC Skyline, MOL Esztergom, Eszterházy SC, FTC-Toyota Kovács, Győri Audi ETO KC, Alba Fehérvár KC, Kozármisleny KA, MTK Budapest, NEKA, Szombathelyi KKA, Vasas SC, Kisvárda Master Good SE

Háfra Noémi hosszabbítását közben bejelentette az MKC

Háfra Noémi hosszabbított a Mosonmagyaróvárral, miután a klub élt a szerződésében szereplő egyéves opciójával.

A tavalyi szezon nagyon nehéz volt számomra, hiszen a térdműtétem miatt sajnos a szezon közel felében nem lehettem a csapat mellett.

A visszatérés rengeteg munkát és még több türelmet igényelt. Bár a beavatkozás nem volt a legnagyobb műtét, a szervezetem jelzéseit végig figyelembe kellett venni, és lépésről lépésre kellett felépíteni a visszatérésemet” – mondta a klubhonlapnak Háfra, aki az előző szezonban 19 bajnokin ás három kupameccsen lépett pályára, ezeken 41 gólt szerzett.