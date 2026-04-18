Női kézilabda: kiesett a Dunaújváros és a Kozármisleny

2026. 04. 18. 20:57
A NEKA győzött, a Dunaújváros és a Kozármisleny pedig kikapott a női kézilabda NB I szombati játéknapján, ezzel utóbbi két együttes búcsúzik az élvonaltól.

A balatonboglári együttes a Szombathely együttesét múlta felül hazai pályán 26-25-re, ezzel biztosította tagságát az NB I-ben. A sikert fordulatos mérkőzésen érte el a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata: 20-16-os vezetéséről átengedte az előnyt vendégének, amely az utolsó percben még egy találattal vezetett, ám a végjáték a házigazdáké lett.

A két, egyaránt kétpontos csapat közül a nyeretlen Dunaújváros házigazdaként a Kisvárdával szemben maradt alul, míg a Kozármisleny Budaörsön szenvedett vereséget.

Mivel a NEKA előnye öt fordulóval a bajnokság vége előtt tíz pont riválisai előtt és mindkettőt oda-vissza legyőzte, a DKKA és a Kozármisleny is kiesik.

Kézilabda, női NB I

NEKA – Szombathelyi KKA 26-25 (14-13)
Dunaújvárosi Kohász KA – Kisvárda Master Good SE 21-36 (12-17)
Moyra-Budaörs – Kozármisleny KA 39-25 (23-10)
MOL Esztergom – Váci NKSE 34-28 (17-14)
DVSC Schaeffler – Motherson Mosonmagyaróvári KC 36-23 (19-11)

Kapcsolódó
Dunaújvárosi kéziügy: mutatjuk, kik, miért és hogyan térítették el a 169 milliós állami támogatást
Megdöbbenés követte a cikkünket, amelyben azt írtuk: nem az arra jogosult dunaújvárosi kézilabdaklub, a DKKA Kft. kapta meg a csarnoküzemeltetésre szánt 169 millió forintos állami támogatást, hanem a nevében, színeiben, de még a székhelyében is arra kísértetiesen hasonlító, magánemberek által alapított DKKA Sportegyesület. Íme az új részletek.

Jogos-e a félelem és reszketés a magyar fociban a kormányváltás miatt?

Megszámlálták az összes voksot: hatalmas rekordot döntött a Tisza
