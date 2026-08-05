Majka életveszélyes fenyegetést kapott, lemondta a sepsiszentgyörgyi koncertjét

Majoros Péter (Majka) Facebook-bejegyzésben számolt be róla, hogy a privát telefonszámára kapott életveszélyes fenyegetést, emiatt lemondja a Sepsiszentgyörgyre tervezett utazást, koncertet.

Kedves sepsiszentgyörgyiek!

Este 11-kor a privát telefonszámomra kaptam egy életveszélyes fenyegetést. Az sms írója közli, alig várja, hogy kiérjünk Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajtam az őket ért sérelemért, és hogy tisztában vannak vele, hol szállunk meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, és hogy milyen útvonalon haladunk majd a zenekarral. És természetesen azt is, hogy hazaáruló vagyok…

– írja a zenész, hozzátéve: „Ugye nem kell mondanom, vajon honnan ered ez a gyűlölet…”

Mint írja, bár hozzászokott a mocskolódáshoz és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét a mondanivalója, de ahhoz, hogy a saját privát számán zaklassák éjjel, ahhoz nem. „Az ügyvédünk azt tanácsolta, hogy vegyük ezt komolyan. A feljelentést megtesszük, és utánajárunk annak, kik akarnak/akartak bajt okozni. A koncertet, az utazást és azt a két napot, amit ott szerettünk volna eltölteni, így nem tudjuk bevállalni, addig, amíg ez nem tisztázódik. Ha rendeződött a helyzet, kárpótoljuk a közönséget. Megértést kérünk.”

Utóiratban hozzáteszi:

Teljes döbbenettel veszem tudomásul, hogy hová zülleszti le az emberek gondolkodását a politika. Főleg egy nem politikussal szemben. Csak remélni tudom, hogy a magyar nép egyszer majd összefog a bajban, és nem külön, hanem együtt próbálja megoldani azt. Pártoktól, népcsoportoktól és hangzatos hazugságoktól mentesen. Addig is üzenjük a kellemetlenkedőknek, mindent megteszünk, hogy ezért feleljenek. Csak mi európai módon. A jogot érvényesítve.

Majka a Sepsiszentgyörgyön augusztus 5. és 7 között rendezett Sic Feszt zenei fesztivál első napi fő fellépője lett volna, a szervezők is megszólaltak az ügyben: „Az erőszak és a fenyegetés minden formáját a leghatározottabban elítéljük és elutasítjuk. Egy fesztiválnak az örömről, a zenéről és a közösségről kell szólnia — nem a félelemről és nem a gyűlöletről” – írták bejegyzésükben.

Fontos számunkra azt is elmondani, hogy ez a viselkedés nem jellemző az erdélyi magyar fiatalokra, akik szeretettel és nyitottsággal várják a magyarországi fellépőket. Egyetlen ember gyűlölete nem árnyékolhatja be egy egész közösség vendégszeretetét. Bízunk benne, hogy a hatóságok mielőbb megtalálják és felelősségre vonják a tettest.

Kizárólag Majka koncertje marad el, a program többi eleme változatlan. A szervezők szolidárisak Majkával és csapatával, a jegyekkel és az esetleges pótfellépővel kapcsolatban azt ígérik, nemsokára jelentkeznek információval.

Az énekes gyakran megnyilvánul közéleti ügyekben, legutóbb például Bohár Dániellel keveredett vitába, miután a Campus Fesztiválon elénekelte a Csurran, cseppen című, finoman szólva rendszerkritikus számot, melynek tavalyi előadása nagy hullámokat vert a Fidesz-közeli sajtóban. Idén a dal előadása után az énekes hozzáfűzte, hogy „azóta eltelt egy év, és ezek elhúztak a faszba”, majd azt is hozzátette, hogy „szopjál le, Bohár Dani!”. Erre reagált Bohár, mire a zenész végül belátva tévedését inkább kiterjesztette a felhívást: