Erős Antónia és Szellő István máris odaszúrtak az új TV2 Híradónak

Újraindult a hírgyártás a TV2-n: Híradó cím váltotta a Tényeket. Az első adást mi is megnéztük.

A HVG szúrta ki, hogy az RTL-en Erős Antónia és Szellő István ismét odapörköltek egy kicsit a konkurenciának néhány megjegyzéssel.

– Hát, elnézve a híreket, ez sem lesz egyszerű hét… – Hát nem, de a lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak. – Igen, és ezen nem is tervezünk változtatni. – Továbbra is mondjuk a híreket

– zajlott le a párbeszéd. A két RTL-es híradós már korábban is fricskázta a TV2-t.

Így újult meg a TV2

Arról korábban már a 24.hu is írt, hogy a Tények két meghatározó arca, Marsi Anikó és Gönczi Gábor lekerült a TV2 képernyőjéről, és bár Marsi korábban azt mondta lapunknak, hogy mindenképp visszatérnek majd, az új hírműsort a jelek szerint nem velük képzelik el.

A friss közlemény szerint a hétköznap esti Híradó egyik műsorvezetője a csatornát 1997 óta erősítő Pachmann Péter lesz, valamint Szedmák Zita, aki most debütál hírműsorban, de a Spíler TV Premier League stúdióműsoraiban is látható lesz a továbbiakban is. Pachmann 2025-ben, 28 évet felkaroló közös munka után hagyta ott a csatornát. A TV2-nél eltöltött pályafutása alatt olyan műsorokat vezetett rövidebb-hosszabb ideig, mint a Tények, a Mokka vagy a Napló – távozása után utóbbi szünetre is ment. A távozás magánéleti okokból történt, miután hangot adott annak, hogy zavarja, hogy lánya életében hétvégi apukaként van jelen, és ezen szeretett volna változtatni, ez viszont nem fért össze az addigi időbeosztásával.

A hétvégi TV2 Híradó két arca a TV2-nél korábban riporterként dolgozó Ambrus István és Farkas Fanni színművész-műsorvezető lesznek. Utóbbiról azt írják, „korábban már kipróbálta a hírolvasást”. A TV2 Híradó reggeli kiadásainak műsorvezetője Fenyvesi Zoltán lesz majd.

„Az arculat megújítása mellett a hírműsorok tartalmi újjáépítése is lezajlott. Kialakításra került egy Etikai és Működési Kódex, ami nemcsak a vállalat működését, hanem a hírszerkesztők mindennapi munkáját is szabályozza, egyértelmű iránymutatást adva” – idézi végül a közlemény Vaszily Miklóst, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatóját.