Két magyar válogatott kézisre csaphat le egy Bundesliga csapat

Két magyar válogatott kézilabdázó, Bartucz László és Pergel Andrej is a német HSG Wetzlar csapatához igazolhat idén nyáron. A spanyol mibalonmano.com szakportál cikke szerint a német MT Melsugen kapusának és a spanyol CB Ciudad de Logrono balátlövőjének átigazolása is szinte biztosra vehető, írja az MTI.

Egyedül azon múlik, hogy a HSG Wetzlar bennmarad-e a Bundesligában, ugyanis hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a tabellán, de hátránya csupán egy pont a 16. helyen álló GWD Mindennel szemben.

A Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből, ezért Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik a klubtól. Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a német élvonalbeli klubtól, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

A zentai születésű, junior világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.