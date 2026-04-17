Két magyar válogatott kézisre csaphat le egy Bundesliga csapat

24.hu
2026. 04. 17. 18:07
Bartucz László kapus a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 4. fordulójában, a II. csoportban játszott Horvátország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 28-án.
Hegedüs Róbert / MTI

Két magyar válogatott kézilabdázó, Bartucz László és Pergel Andrej is a német HSG Wetzlar csapatához igazolhat idén nyáron. A spanyol mibalonmano.com szakportál cikke szerint a német MT Melsugen kapusának és a spanyol CB Ciudad de Logrono balátlövőjének átigazolása is szinte biztosra vehető, írja az MTI.

Egyedül azon múlik, hogy a HSG Wetzlar bennmarad-e a Bundesligában, ugyanis hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a tabellán, de hátránya csupán egy pont a 16. helyen álló GWD Mindennel szemben.

A Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Simic felépült súlyos térdsérüléséből, ezért Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik a klubtól. Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a német élvonalbeli klubtól, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

A zentai születésű, junior világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.

Kapcsolódó
Az Elverum csapata a győzelem után.
Megdobatta csapattársait a magyar válogatott kézis
Lukács Péter ugyan csak egy gólt dobott, mellette azonban nyolc gólpassza is volt a norvég negyeddöntőben.

