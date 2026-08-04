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Nagyvilág

15 ukrán támadás volt 18 nap alatt a Wildberries ellen

Igor IVANKO / AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 08. 04. 14:09
Igor IVANKO / AFP
Ukrajna nagyon támadja az orosz Amazont.

Az ukrán drónerők az utóbbi 18 napban a Wildberries oroszországi online piactér 15 logisztikai létesítményét támadták – közölte az egység parancsoka kedden. Ez az üzletlánc, amit az orosz Amazonnak is neveznek.

Bródi Róbert (Robert „Magyar” Brovgyi) a Facebookon megerősítette azt is, hogy reggel a Wildberriesnek a Leningrádi területen található, „Krasznij Bor” nevű logisztikai központjára mértek csapást.

A Donyeck megyei ügyészi hivatal közölte, hogy az orosz erők két irányított légibombát dobtak Kramatorszk városra, és ezek közül az egyik lakóházat talált el. Az eddigi információk szerint 22 ember megsérült a támadásban.

(MTI)

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