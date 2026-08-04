Legrosszabb esetben több tized százalékpontos GDP csökkenést is okozhat a drámai aszály miatti részleges paksi leállás, ha tartós ipari vagy közlekedési korlátozásokra lesz szükség – közölte az Erste Group Research elemzője az APA osztrák hírügynökséggel.

A leállás és a drágább importáram is fékező hatású

Amennyiben viszont az energiamegtakarítás és a növekvő villamosenergia-import elegendő lesz ahhoz, hogy ne kelljen korlátozni az ipari fogyasztókat, a bruttó hazai termékre gyakorolt hatás várhatóan nem lesz jelentős.

Az energiakrízis kapcsán nem csupán az atomerőmű leállása hat a gazdasági növekedésre: a drágább importáram növelheti az energiaköltségeket, ami a nettó export romlásán keresztül mérsékelheti a gazdasági növekedést.

Más országokban is gondot okozhat a magyar krízis

A kieső paksi termelés miatt az ország jelentős mennyiségű villamos energiát importál, részben Ausztriából, mely a paksi atomerőmű alacsony termelési költségeihez képest lényegesen drágább megoldás.

A hazai intézkedések az Ausztriában működő vállalatokat is érinthetik. Az Osztrák Gazdasági Kamara adatai szerint mintegy 1400 osztrák tulajdonú leányvállalat működik Magyarországon, Ausztria pedig Németország után a második legnagyobb befektető az országban.

Az elemzők egyelőre bizakodóak: az Erste Group Research egyelőre fenntartja az idei évre vonatkozó 1,7 százalékos GDP-növekedési előrejelzését.

(MTI)