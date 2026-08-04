Geszti Péternek is megvan a maga jelöltje a köztársasági elnöki posztra

Az RTL reggeli műsorában volt meghívott vendég Geszti Péter, a zenész, reklámszakember pedig elárulta, kit tart legalkalmasabbnak a köztársasági elnöki posztra.

Van olyan úr, akit én el tudnék képzelni. Maradjunk abban, hogy Ungváry Krisztián történész ajánlása alapján.

Ekkor Jakupcsek Gabriella kimondta Romsics Ignác nevét, aminek hallatára Geszti helyeselt.

Érdekesség, hogy a Széchenyi-díjas történésszel már találkozott korábban Magyar Péter miniszterelnök.

Romsics legújabb önálló kötete Hannibal ante portas – Hírünk a világban címmel jelent meg idén év elején a Helikon Kiadónál. A könyv Európa geopolitikai fenyegetettségével, az Erópai Unió jövőjével, valamint az Orbán-rendszer nyugati sajtóban kialakult képével foglalkozik.