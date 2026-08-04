157 embert mentett ki a vízből a francia és a brit parti őrség, miután kedden egy bárka kigyulladt a La Manche csatornán, Boulogne-sur-Mer kikötővárosától nem messze – közölte a La Manche csatorna és az északi partvidék biztonságáért felelős francia prefektúra.

A Nagy-Britanniába tartó bárkán illegális bevándorlók utaztak, akik a lángok elől menekülve a vízbe ugrottak – áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

A vizsgálat szerint a bárka motorja gyulladt ki. A kimentett embereket a parti őrség a saját hajóin viszi vissza a kikötőbe, ahol a hatóságok mellett segélyszervezetek is várják őket.

Nyolc éve nem volt ilyen mértékű mentési művelet ebben a térségben. Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint idén eddig legkevesebb 15-en vesztek a tengerbe a két ország között. Január óta több mint 14 ezren próbáltak illegálisan az Egyesült Királyságba jutni – írta az AFP, hozzátéve, hogy ez a szám 2018 óta körülbelül 200 ezerre tehető.

London és Párizs 2026 áprilisában kötött új, három évre szóló megállapodást az illegális migráció és az embercsempészet megfékezésére a La Manche csatornán.

(MTI)