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Nagyvilág

Egy orosz katona lövöldözése sokkolta a Krímet: négy halott, több sérült

Orosz katona a krímben
Andrey Krav / Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 08. 04. 13:14
Orosz katona a krímben
Andrey Krav / Getty Images

Négyen meghaltak az Oroszország által annektált Krím-félszigeten, miután egy orosz katona látszólag válogatás nékül lövöldözni kezdett – írta a BBC.

A fegyveres először katonatársaira nyitott tüzet: egyiküket megölte, egy másikat pedig megsebesített. Ezt követően a Hmelnyicke nevű faluban három civilt is megölt: egy 71 és egy 59 éves férfit, valamint egy 64 éves nőt. További három ember megsérült.

Mihail Razvozsajev helyi kormányzó szerint a támadót – akinek szermélyazonosságát nem hozták nyilvánosságra – őrizetbe vették, a lövöldözés indítékát pedig vizsgálják.

Egyelőre nem világos, mennyire súlyos a sérültek helyzete, Razvozsajev szerint az orvosok „mindent megtesznek” az életük megmentéséért.

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