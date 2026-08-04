Négyen meghaltak az Oroszország által annektált Krím-félszigeten, miután egy orosz katona látszólag válogatás nékül lövöldözni kezdett – írta a BBC.

A fegyveres először katonatársaira nyitott tüzet: egyiküket megölte, egy másikat pedig megsebesített. Ezt követően a Hmelnyicke nevű faluban három civilt is megölt: egy 71 és egy 59 éves férfit, valamint egy 64 éves nőt. További három ember megsérült.

Mihail Razvozsajev helyi kormányzó szerint a támadót – akinek szermélyazonosságát nem hozták nyilvánosságra – őrizetbe vették, a lövöldözés indítékát pedig vizsgálják.

Egyelőre nem világos, mennyire súlyos a sérültek helyzete, Razvozsajev szerint az orvosok „mindent megtesznek” az életük megmentéséért.