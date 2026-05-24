Hat hét az életük, sokuk törött lábbal, szenvedve éli le – milyen csirkéket eszünk?

Magyarországon évente 170 millió, úgynevezett brojler csirkét vágnak emberi fogyasztás céljából, ez a szám globálisan évi 70-80 milliárd, azaz nagyjából 200 millió egyed naponta. Az elképesztő lélekszámú emberi népességet nyilvánvalóan etetni kell, ezt szolgálják a szelektív tenyésztéssel létrehozott, gyorsnövekedésű brojler csirkék: ezen fajták egyedei hat hetes korukban elérik a vágósúlyukat. A gyors növekedésnek súlyos ára van, az állatok csontjai törékenyek, rövid életüket gyakran súlyos, akár bénító fájdalomban töltik, testalkatuk mozdulatlanságra kényszeríti őket, a nagy testen belül is extrém arányú mellük miatt még a légzés is nehézséget okoz számukra – áll a haszonállatok védelmére, ezen belül is a tyúkok állatjóléti helyzetére fókuszáló Una Terra Alapítvány közleményében.

A közlemény szerint a csirkéket zsúfolt csarnokokban, madaranként egy A4-es papírlapnyi területen tartják, esélyük sincs természetes viselkedési formáik, igényeik kielégítésére. Ebből adódóan a saját ürülékük mellett, elhullott sorstársaik maradványa között is töltik rövid létüket, becslések szerint a húscélú csirketermelés globálisan 95, Magyarországon 98 százalékban brojler csirkékből áll. Az alapítvány anonim személyek és csoportok által hozzájuk eljuttatott felvételekből egy rövid videót is összeállított:

Az embereknek sem jó?