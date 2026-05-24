Gulyás Gergely a kegyelmi ügyről: Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, sosem fogom megtagadni őt

Bruzák Noémi / MTI
Balog Zoltán, Novák Katalin és Gulyás Gergely a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramját lezáró hálaadó istentiszteleten és projektzáró ünnepségen, a Bács-Kiskun vármegyei Kunszentmiklóson 2023. szeptember 10-én.
2026. 05. 24. 16:26
A Fidesz frakcióvezetője szerint az ügy kapcsán nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit Magyar Péter a kampányban mondott.

Gulyás Gergely nagyra becsüli, hogy Magyar Péter „neki szenteli a pünkösdvasárnapot”. Utalva ezzel arra, hogy a miniszterelnök egy posztjában ma azt a kérdést tette fel a kegyelmi üggyel összefüggésben, hogy vajon mit keres még Gulyás a Parlamentben.

Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik fő felelőse mellett,és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balog Zoltán

– olvasható egészen pontosan Magyar bejegyzésében, amire a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: Magyar szerinte azért foglalkozhat ennyit a kegyelmi üggyel, mert ő is tudja, hogy „a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják azt, amit a kampányban mondott és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer”.

A kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott és ezért vállalta a felelősséget

– fejtette ki Gulyás, hogy mire gondol pontosan. A korábbi miniszter szerint 2024 óta ismert, hogy Balog Zoltán volt az, aki lobbizott Novák Katalinnál K. Endre kegyelmi kérvénye ügyében, így álláspontja szerint a hivatalban lévő Orbán-kormánynak nem volt köze az ügyhöz.

Attól, hogy Balog Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogom megtagadni őt

– jelentette ki. Gulyás a bejegyzése végén tett még egy megjegyzést Magyar irányába, miszerint ha ő úgy is tesz, ő nem követi a példáját abban, hogy a személyes kapcsolatai aszerint alakuljanak, hogy ki számára hasznos politikailag. „Ez neki nagy szerencséje, mert amikor nem volt még sikeres, nem vette ilyen udvartartás körül, és sokan támadták, akkor is számíthatott a jóindulatomra és támogatásomra” – tette hozzá, konkrétumok nélkül.

Mit mondott Gulyás Balogról?

A kegyelmi ügy kirobbanása után 2024 februárjában több feszült hangulatú kormányinfót kellett tartania Gulyás Gergelynek a Fidesz-kormány kancelláriaminisztereként, és ezen alkalmakkor valóban méltatta Balogot.

2024. február 16-án, nem egészen egy héttel azután, hogy Novák Katalin belebukott a kegyelmi ügybe, Gulyás azt mondta, nagyra becsüli Balog Zoltánt és bízik benne. „Ha az a kérdés, hogy nagyra becsülöm-e, bízom-e benne, és tisztelem-e, akkor mindegyikre igen a válasz. Kiváló püspöknek tartom” – fogalmazott Gulyás. Ugyanezen a kormányinfón beszélt arról is, hogy addig marad, ameddig Balog is, igaz, nem a parlamenti helyéről volt szó, hanem a Dunamelléki Református Egyházkerület jogtanácsosi posztjáról, amit Gulyás szintén birtokol.

És szintén ezen a kormányinfón egyértelműsítette Gulyás azt, hogy a kegyelmi ügy felelősének Novák Katalint tartja. „A felelősség azé, aki a döntést meghozza. Balog püspök úr megteheti, hogy saját magával szembeni kritikát fogalmaz meg és bocsánatot kér, de a felelősséget annak kell viselnie, aki a döntést meghozza” – mondta.

Mi mond Novák Katalin embere?

Schanda Tamás, Novák Katalin volt kabinetfőnöke a 24.hu-nak nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mi zajlott a Sándor-palotában azt megelőzően, hogy az államfő kegyelemben részesítette K. Endrét. Schanda lapunknak kijelentette: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet, mivel a püspök állítólag meg volt győződve arról, hogy a férfi ártatlan.

Mástól a Sándor-palotához nem érkezett javaslat K. Endre ügyében.

– mondta az egykori kabinetfőnök, aki az ügy kapcsán lapunknak beszélt arról is, hogy utólag mit gondol konkrét hibának az ügymenettel kapcsolatban, és hogy ő maga érzékelt-e a Sándor-palotában bármilyen reflexiót K. Endre ügyével kapcsolatban azt követően, hogy a pedofilsegítő igazgatóhelyettes végül mégis kegyelmet kapott Nováktól.

