sportkézilabdanői kézilabdagyőri audi eto kc
Sport

Nem hibázott az ETO, a győriek nyerték a kézilabda NB I-et

Bo van Wetering, a döntő legjobbjának választott győri játékos (b) csapattársaival ünnepel, miután győztek a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 2026. május 3-án. A Győr 37-26-ra nyert, így immár 16-szoros kupagyőztesnek vallhatja magát.
Szigetváry Zsolt / MTI
24.hu
2026. 05. 24. 19:50
Bo van Wetering, a döntő legjobbjának választott győri játékos (b) csapattársaival ünnepel, miután győztek a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 2026. május 3-án. A Győr 37-26-ra nyert, így immár 16-szoros kupagyőztesnek vallhatja magát.
Szigetváry Zsolt / MTI

A Győri Audi ETO megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, az utolsó forduló eredményétől függetlenül a Ferencvárosé lesz az ezüstérem.

A kupagyőztes győriek a harmadik helyen záró Debrecen vendégeként nyertek 26-23-ra, míg az újfent második FTC 35-22-re kerekedett felül a NEKA otthonában.

Az ETO azzal a tudattal érkezett Debrecenbe, hogy a két pont begyűjtése esetén már nem lehet letaszítani az első helyről. A nagy tempó mellett sok volt a hiba a rangadó korai szakaszán, amelyen négygólos sorozattal 10-5-re lépett el az ETO. Innen egyre közelítettek a hazaiak, ám a második játékrészben 15-15-ről egy újabb négyes szériával akkora előnyt dolgozott ki a Győr, amellyel már gazdálkodni tudott a végső dudaszóig.

A Győr a 19. bajnoki elsőségét zsebelte be, két hét múlva pedig a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, szintén címvédőként lesz érdekelt.

Eredmények, 25. (utolsó előtti) forduló

DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO KC 23-26 (10-12)

NEKA – FTC-Rail Cargo Hungaria 22-35 (10-17)

MOL Esztergom-Alba Fehérvár KC 31-23 (12-10)

Moyra-Budaörs – Vasas SC 31-24 (14-11)

Dunaújvárosi Kohász KA-Kozármisleny KA 21-30 (11-12)

Motherson Mosonmagyaróvári KC-Kisvárda Master Good SE 37-27 (18-10)

Szombathelyi KKA-Váci NKSE 28-37 (14-15)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 25 24 1 0 932-589 49 pont – bajnok

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 25 23 1 1 872-613 47

3. DVSC Schaeffler 25 21 0 4 823-589 42

4. MOL Esztergom 25 17 2 6 813-656 36

5. Váci NKSE 25 15 1 9 747-676 31

6. Alba Fehérvár KC 24 12 1 11 645-631 25

7. Motherson Mosonmagyaróvári KC 25 10 3 12 689-696 23

8. Kisvárda Master Good SE 25 11 0 14 643-706 22

9. Moyra-Budaörs 25 9 3 13 683-722 21

10. Vasas SC 24 7 3 14 653-697 17

11. Szombathelyi KKA 25 7 3 15 695-779 17

12. NEKA 25 6 0 19 625-785 12

13. Kozármisleny KA 25 2 0 23 583-851 4 – kiesett

14. Dunaújvárosi Kohász KA 25 0 2 23 530-943 2 – kiesett

Kapcsolódó
Lékai Máté megsérült a szezon utolsó bajnokiján.
Lékai Máté megsérült a szezonzárón, már meg is műtötték
Mindez a Kézilab podcast legutóbbi adásából derült ki.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

„Ha egymillió dollárt ajánlanak, teletömöm magam, és megdöntöm a világrekordot” – a megbélyegzést is vállalják a doppingolimpia résztvevői

Friss

Népszerű

Összes
Nyílt levelet írtak a fideszesek Orbán Anitának: „A karriered csúcsára úgy jutottál fel, hogy elárultál bennünket. Szégyelld magad!”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik