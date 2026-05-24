Nem hibázott az ETO, a győriek nyerték a kézilabda NB I-et

A Győri Audi ETO megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, az utolsó forduló eredményétől függetlenül a Ferencvárosé lesz az ezüstérem.
A kupagyőztes győriek a harmadik helyen záró Debrecen vendégeként nyertek 26-23-ra, míg az újfent második FTC 35-22-re kerekedett felül a NEKA otthonában.
Az ETO azzal a tudattal érkezett Debrecenbe, hogy a két pont begyűjtése esetén már nem lehet letaszítani az első helyről. A nagy tempó mellett sok volt a hiba a rangadó korai szakaszán, amelyen négygólos sorozattal 10-5-re lépett el az ETO. Innen egyre közelítettek a hazaiak, ám a második játékrészben 15-15-ről egy újabb négyes szériával akkora előnyt dolgozott ki a Győr, amellyel már gazdálkodni tudott a végső dudaszóig.
A Győr a 19. bajnoki elsőségét zsebelte be, két hét múlva pedig a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, szintén címvédőként lesz érdekelt.
Eredmények, 25. (utolsó előtti) forduló
DVSC Schaeffler-Győri Audi ETO KC 23-26 (10-12)
NEKA – FTC-Rail Cargo Hungaria 22-35 (10-17)
MOL Esztergom-Alba Fehérvár KC 31-23 (12-10)
Moyra-Budaörs – Vasas SC 31-24 (14-11)
Dunaújvárosi Kohász KA-Kozármisleny KA 21-30 (11-12)
Motherson Mosonmagyaróvári KC-Kisvárda Master Good SE 37-27 (18-10)
Szombathelyi KKA-Váci NKSE 28-37 (14-15)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 25 24 1 0 932-589 49 pont – bajnok
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 25 23 1 1 872-613 47
3. DVSC Schaeffler 25 21 0 4 823-589 42
4. MOL Esztergom 25 17 2 6 813-656 36
5. Váci NKSE 25 15 1 9 747-676 31
6. Alba Fehérvár KC 24 12 1 11 645-631 25
7. Motherson Mosonmagyaróvári KC 25 10 3 12 689-696 23
8. Kisvárda Master Good SE 25 11 0 14 643-706 22
9. Moyra-Budaörs 25 9 3 13 683-722 21
10. Vasas SC 24 7 3 14 653-697 17
11. Szombathelyi KKA 25 7 3 15 695-779 17
12. NEKA 25 6 0 19 625-785 12
13. Kozármisleny KA 25 2 0 23 583-851 4 – kiesett
14. Dunaújvárosi Kohász KA 25 0 2 23 530-943 2 – kiesett