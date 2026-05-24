Nem hibázott az ETO, a győriek nyerték a kézilabda NB I-et

A Győri Audi ETO megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, az utolsó forduló eredményétől függetlenül a Ferencvárosé lesz az ezüstérem.

A kupagyőztes győriek a harmadik helyen záró Debrecen vendégeként nyertek 26-23-ra, míg az újfent második FTC 35-22-re kerekedett felül a NEKA otthonában.

Az ETO azzal a tudattal érkezett Debrecenbe, hogy a két pont begyűjtése esetén már nem lehet letaszítani az első helyről. A nagy tempó mellett sok volt a hiba a rangadó korai szakaszán, amelyen négygólos sorozattal 10-5-re lépett el az ETO. Innen egyre közelítettek a hazaiak, ám a második játékrészben 15-15-ről egy újabb négyes szériával akkora előnyt dolgozott ki a Győr, amellyel már gazdálkodni tudott a végső dudaszóig.

A Győr a 19. bajnoki elsőségét zsebelte be, két hét múlva pedig a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, szintén címvédőként lesz érdekelt.