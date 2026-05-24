Még nincs vége? Uszik ellenfele azt tervezi, hogy megóvja a meccset

Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 05. 24. 17:44
Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

Könnyen elképzelhető, hogy nem ért véget Rico Verhoeven leléptetésével Olekszandr Uszik legutóbbi ökölvívómeccse. Az ukrán nehézsúlyú klasszis bajban volt a kickboxoló ellen a gízai piramisok lábánál rendezett gálán, azonban a 11. menetben előbb padlóra küldte ellenfelét, majd úgy megsorozta a folytatásban a hollandot, hogy a mérkőzésvezető, Mark Lyson inkább közbelépett és véget vetett a meccsnek.

A hivatalos jegyzőkönyv szerint egy másodperc volt vissza a menetből, Verhoeven már ezt is vitatta, de visszanézve, szerinte időn túl léptették le.

Olekszandr Uszik 11. menetes TKO-val győzte le Rico Verhoevent a gízai piramisok lábánál.
Erről a Boxing Newsnak beszélt, mint mondta, akkora volt a felháborodás a közösségi médiában, hogy vissza kellett néznie a mérkőzést.

„Azt hiszem, óvni fogunk, mert ennek semmi értelme, nem igaz? Ha megszólal a gong, és utána leállítják a mérkőzést, akkor miért? Hiszen akkor jött volna a pihenőidőm” – mondta a holland, aki minden várakozást felülmúlva teljesített.

Már akkor sem értettem, mi történt, de most utólag visszanézve már egyértelmű. Természetesen előfordulhatnak hibák, de a mérkőzésvezetőnek el kellett volna ismernie a tévedését. Érvényteleníthetnék, vagy eldőlhetne a pontozás alapján, amiben én vezettem

– mondta Verhoeven, aki arra utalt, hogy a hírek szerint egy pontozónál vezetett, míg kettőnél döntetlen volt az állás.

