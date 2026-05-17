EL: sokat hibáztak, nem volt esélyük a bronzmeccsen az Esztergom kéziseinek

Bár néhány hibával, de lendületesen kezdett a magyar csapat, a félidő közepén a Viborg 9-7-es vezetését követően még egyenlíteni is tudott, sőt, a 26. percben is csupán egy góllal álltak jobban a dánok.

Azonban a Viborg akkor emberelőnybe került, ezzel új lendületet vett és egy 5-0-s sorozattal zárta az első félidőt (19-13).

A folytatásban Bukovszky Anna helyére Herczeg Lili érkezett a kapuba, de az emberhátrányban két gólt is szerző Viborg a meccs kétharmadánál már 25-17-es előnyben volt. A dán csapat a jelentős különbség ellenére sem vett vissza a tempójából, és bár Horváth Fanniék tíz perc alatt megfelezték a hátrányukat, négy gólnál közelebb azonban nem kerültek a dánokhoz.

Bukovszky kettő, Herczeg négy védéssel zárt. A túloldalon Sara Trier Hald mind a 12 lövését értékesítette, Louise Bak Jensen 13, Stine Kristensen pedig két védéssel járult hozzá a sikerhez.

Kézilabda, Európa Liga, nők, a 3. helyért Viborg HK (dán) – MOL Esztergom 35-30 (19-13)

az Esztergom gólszerzői: Ballai B. 8, Faragó 5, Horváth F. 4, Kovács A. 4, Hajtai 3, Szmolek 3, Varga E. 1, Schatzl 1, Teplán 1 később, döntő:

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia) – Thüringer HC (német)