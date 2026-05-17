Három magyar kézissel, kilencgólos előnyről bukta el az EL-döntőt a Thüringer HC

Akkora volt az érdeklődés a finálé iránt Burgundia tartomány székhelyén, hogy jó néhány nézőnek nem jutott ülőhely a Jean Michel Geoffroy Sportpalotában. A körülbelül 3500 néző előtt rendezett mérkőzés alaphangját Szabó Anna adta meg egy bravúros labdamentéssel és két góllal.
Laura Kuske védéseire alapozva 8-2-re ellépett a címvédő, ezért a Dijon a 13. percben időt kért. Az esztergomi szurkolók által is bíztatott németek kiválóan felkészültek ellenfelük gyors játékstílusából, és nagyszerűen hatástalanították azt. Faragó Luca is góllal mutatkozott be a becserélése után, de csapata 12-3-as állásnál fejsérülés miatt elveszítette japán irányítóját, Aizava Nacukit, aki helyett Kuczora Csenge érkezett.
A Thüringer kilenc góllal vezetett a szünetben, Kuske 62,5 százalékos hatékonysággal védett az első félidőben.
Két 5-0-s sorozat döntött
A második felvonást elsöprő játékkal, óriási lendülettel és egy 5-0-s sorozattal kezdte a Dijon, és bár 16-12-nél a Thüringert 2010 óta irányító Herbert Müller időt kért, ám Manuella Dos Reis védéseire alapozva, villámgyors ellentámadásokkal tovább csökkentették hátrányukat a franciák.
A 44. percben 18-16 volt az állás, egy újabb 5-0-s dijoni sorozat végén pedig 23-21-re már a hazaiak vezettek. Ekkor még csaknem hét perc volt hátra, de a hajrá nem hozott fordulatot: a Jeanne d’Arc nevét viselő francia csapat otthon tartotta a trófeát.
Nina Dury kilenc, Adriana Holejová öt találattal, Manuella Dos Reis 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Johanna Reichert nyolcszor talált be, Szabó három, Faragó és Kuczora két-két góllal zárt, Kuskénak pedig 11 védése volt.
A nők második számú európai kupasorozatában továbbra is csak egy klub, az 1995-ben és 1996-ban győztes Debrecen tudta megvédeni címét.
Kézilabda, Európa Liga, nők, döntő
JDA Bourgogne Dijon HB (francia) – Thüringer HC (német) 29-25 (6-15)
a 3. helyért:
Viborg HK (dán) – MOL Esztergom 35-30 (19-13)