Három magyar kézissel, kilencgólos előnyről bukta el az EL-döntőt a Thüringer HC

Akkora volt az érdeklődés a finálé iránt Burgundia tartomány székhelyén, hogy jó néhány nézőnek nem jutott ülőhely a Jean Michel Geoffroy Sportpalotában. A körülbelül 3500 néző előtt rendezett mérkőzés alaphangját Szabó Anna adta meg egy bravúros labdamentéssel és két góllal.

Laura Kuske védéseire alapozva 8-2-re ellépett a címvédő, ezért a Dijon a 13. percben időt kért. Az esztergomi szurkolók által is bíztatott németek kiválóan felkészültek ellenfelük gyors játékstílusából, és nagyszerűen hatástalanították azt. Faragó Luca is góllal mutatkozott be a becserélése után, de csapata 12-3-as állásnál fejsérülés miatt elveszítette japán irányítóját, Aizava Nacukit, aki helyett Kuczora Csenge érkezett.

A Thüringer kilenc góllal vezetett a szünetben, Kuske 62,5 százalékos hatékonysággal védett az első félidőben.

Két 5-0-s sorozat döntött

A második felvonást elsöprő játékkal, óriási lendülettel és egy 5-0-s sorozattal kezdte a Dijon, és bár 16-12-nél a Thüringert 2010 óta irányító Herbert Müller időt kért, ám Manuella Dos Reis védéseire alapozva, villámgyors ellentámadásokkal tovább csökkentették hátrányukat a franciák.

A 44. percben 18-16 volt az állás, egy újabb 5-0-s dijoni sorozat végén pedig 23-21-re már a hazaiak vezettek. Ekkor még csaknem hét perc volt hátra, de a hajrá nem hozott fordulatot: a Jeanne d’Arc nevét viselő francia csapat otthon tartotta a trófeát.

Nina Dury kilenc, Adriana Holejová öt találattal, Manuella Dos Reis 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Johanna Reichert nyolcszor talált be, Szabó három, Faragó és Kuczora két-két góllal zárt, Kuskénak pedig 11 védése volt.

A nők második számú európai kupasorozatában továbbra is csak egy klub, az 1995-ben és 1996-ban győztes Debrecen tudta megvédeni címét.