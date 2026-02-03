Végig vezetett a női pólócsapat Görögország ellen, de hiába húzott el 8-6-ra az utolsó két percre, végül nem tartott ki az előny. Ötméteresekkel kellett dönteni, amit bár hibával kezdtünk, a beálló Golopencza Szonja megnyert nekünk.
A következő élő közvetítés része Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női pólóválogatott
Büntetőkkel jutott Eb-döntőbe a női vízilabda-válogatott
Szigetváry Zsolt / MTI
Golopencza Szonja
Szigetváry Zsolt / MTI
Golopencza Szonja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!