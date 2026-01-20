Janurik Kinga Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdakapus nyáron távozik a Ferencvárostól, és a román élvonalban szereplő Corona Brasovhoz igazol. A nyártól Varga Emőkét és Afentáler Sárát is foglalkoztató brassói klub kedden a honlapján jelentette be a 34 éves játékos szerződtetését.

Janurik 2020-ban igazolt a Népligetbe, mostanáig 223 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, kétszer nyert bajnokságot, négyszer Magyar Kupát, és a Bajnokok Ligája-ezüstéremből is kivette a részét.

Hozzá hasonlóan a szerb Dragana Cvijic, valamint a világ- és Európa-bajnok francia Orlane Kanor szerződését sem hosszabbítja meg az FTC. Távozik a szintén vb- és Eb-győztes francia Laura Glauser is, akivel a magyar klub ugyan megállapodott a szerződéshosszabbításról, de a kapus később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól.

A vezetőedző elégedett a keret kialakításával

Úgy gondolom, hogy a keret már ebben az évben is nagyon jó, de a feladat mindig az, hogy megnézzük, tudunk-e néhány százalékot fejleszteni

– mondta a fradi.hu-nak Jesper Jensen, a csapat vezetőedzője.

„Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot. Figyelmet fordítunk a fiatalokra is, szeretnénk beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat – Szeibert Anna már most is látogatja a felnőtt edzéseket, bízom benne, hogy az idény hátralévő részében tovább fejlődik, és jövőre a keret állandó tagja lehet” – vélekedett a dán vezetőedző.