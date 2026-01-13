Újabb két magyar kézis igazol a román bajnokságba

Afentáler Sára és Varga Emőke a szezon végén távozik a Váci NKSE női kézilabdacsapatától és a román élvonalbeli Corona Brasov-hoz igazol. A ChampSport nemzetközi sportügynökség közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint mindkét játékos szerződése két évre szól.
Az ifjúsági világbajnoki ezüst- és ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes beálló, Varga, valamint az ifjúsági Eb-harmadik átlövő, Afentáler korábban egyaránt Győrben, Mosonmagyaróváron és Székesfehérváron kézilabdázott.
