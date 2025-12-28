sportdarts vb 2026dartsvilágbajnokság 2026luke littler
Luke Littler kipofozta a vébéről a darts egyik legidegesítőbb játékosát

Luke Littler (balra) és Mensur Suljovic kezet ráznak, miután előbbi nyert a dartsvilágbajnokságon, Londonban.
Steven Paston/PA Images via Getty Images
admin Futó Csaba
2025. 12. 28. 08:42
A világelső elég sima, 4-0-s győzelemmel lépett tovább a következő körbe. Stephen Bunting viszont kiesett.

A most zajló dartsvilágbajnokság egyik legjobban várt meccse volt Luke Littler és Mensur Suljovic összecsapása a legjobb 32 között, az angol játékos pedig végül 4-0-ra nyert és jutott tovább.

Suljovic ugyanis az előző meccsén ellenfelet és szurkolót is kiakasztó lassúsággal dobálta a nyilait, a Joe Cullen elleni győzelme pedig elég nagy port kavart sportágon belül. Littlert ugyanakkor nem hozta zavarba, a címvédő megszakítás nélkül hét leget nyert az elején. Suljovic egyedül a harmadik szettet tudta valamelyest izgalmassá tenni, a 107-es átlag felett dobáló, 71 százalékkal kiszállózó Littler meggyőző teljesítménnyel jutott tovább.

Egyik nagy riválisa elvérzett ebben a körben, a negyedik kiemelt Stephen Bunting ugyanis egy őrült meccsen 4-3-ra kikapott James Hurrelltől és kiesett.

Bunting nem volt a legjobb formájában, de fontos pillanatokban dobott 100 feletti kiszállókat, így végül hét szettben dőlt el a mérkőzés. Hurrell viszont végig stabilan játszott, majd a legvégén egy kereken 100-as kiszállóval lezárta a meccset.

A dartsvébén 2016 óta nem volt címvédés, ez legutóbb Gary Andersonnak sikerült.

