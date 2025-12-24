„Szarul játszik, visszavonulhatna” – Michael van Gerwen nyugdíjba küldené a kétszeres dartsvilágbajnokot

Michael van Gerwent egyáltalán nem érte váratlanul, hogy Peter Wright már a második fordulóban kikapott és kiesett a dartsvilágbajnokságról. A skót játékos elég simán, 3-0-ra veszítette el a német Arno Merk elleni mérkőzését.

Nem igazán lepett meg a teljesítménye, mert egy ideje már szarul játszik. Úgyis ideje lenne visszavonulnia szerintem

– szólt oda riválisának Van Gerwen, aki kedden kiharcolta a továbbjutást a következő körbe.

Peter Wright búcsúja:

Iframes not supported

A 2020-ban és 2022-ben világbajnok Wright 2023 végén elvesztette a világbajnokság nyitómérkőzését, azóta pedig folyamatosan csúszik hátrébb a világranglistán. Az 55 éves játékos szinte biztosan kiesik a legjobb 32 közül a mostani tornát követően.

A 2024-es Premier League Darts sorozatban mindössze két mérkőzést nyert, és az elmúlt két évben egyetlen televíziós ranglistaversenyén sem jutott tovább a negyeddöntőnél.