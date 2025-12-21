„Ha ez a darts, akkor én ebből nem kérek” – kiakadt ellenfele időhúzásán a vébéről kiesett játékos

Nagy felháborodást keltett Joe Cullen kiesése a darts-világbajnokságról, hiába ejtette ki szabályos körülmények között Mensur Suljovic.

A 32. kiemelt angol játékos jól kezdett, volt 170-es kiszállója, meg is nyerte az első szettet. A világranglista ötödik helyezettje, Suljovic azonban elkezdte látványosan húzni az időt, de nem csak lassan dobott, a világon mindennel próbálta idegesíteni ellenfelét. Mindent pepecselve végzett el, a legek között idegörlő másodperceket töltött a semmivel, vagy épp egy-egy leg megnyerését ünnepelte, ami nem szokás.

Fontos megjegyezni, hogy írott szabály nincs ilyesmire, de Cullent és a közönség jelentős részét is kihozta a sodrából. Suljovic módszere viszont bevált, 3-1-re behúzta a meccsét és a muszkliját mutogatta a nézőknek, miközben ellenfele távozott a színpadról.

Ha ez a darts, akkor én ebből nem kérek. Mindig kedveltem Mensurt a táblán kívül, de amit ma láttunk, az mindenki számára nyilvánvaló volt. Az öregek nyilván azt fogják mondani, hogy ez a játék része, de ez szerintem csalás

– dohogott közösségi oldalán a pórul járó angol, aki mellé sokan pártoltak a történtek miatt.

If that’s darts , I don’t want no part of it! Always liked Mensur away from the board but that was plain for all to see! I don’t think I’m alone in feeling this way. The old guard will say it’s part of the game but word it how you will – it’s CHEATING! That’s not darts 😓 — J O E C U L L E N (@rockstar_13_) December 21, 2025

Az osztrák viszont nagyon örült, kijelentette, hogy zseniálisan játszott, sőt a rá váró, világelső és vb-címvédő Luke Littlernél is nagyobb.

„Jár a tisztelet Joe Cullennek, kedvelem őt, kezet is fogok majd vele. Csak a bírót sajnálom egyébként, Joe-t soha” – közölte Suljovic.

A világbajnokság közönsége azonban nem feledékeny típus, alighanem innentől sok ellendrukkert gyűjtött magának a vébére.