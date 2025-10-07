kosárlabdakosárlabda vb-selejtezőnői kosárlabda vb-selejtezőnői kosárlabda-vb
Bár az olimpiai bronzérmes is ellenfél lesz, a kosárkapitány szerint ki lehet jutni a vébére

2025. 10. 07.
Ausztrália, Kanada, Japán, Argentína és a házigazda Törökország ellen vívja csoportmérkőzéseit a magyar női kosárlabda-válogatott a márciusi világbajnoki selejtezőben, a tornának Isztambul ad otthont.

A keddi sorsolás előtt – amelyre a nemzetközi szövetség (FIBA) svájci főhadiszállásán került sor – Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese az ötödik kalapban kapott helyet. Így annyi már bizonyos volt, hogy a sorsolást ugyanonnan váró Malit, Kolumbiát és Új-Zélandot nem kaphatta ellenfélnek.

A legerősebb riválisok közül az olimpiai és világbajnoki bronzérmes ausztrálokat kapták a magyarok, a második kalapból a kanadaiak, a harmadikból a japánok, a negyedikből a törökök, a hatodikból pedig az argentinok érkeztek. Ami a helyszínt illeti, Isztambul már bejáratott házigazda, mivel a 2014-es vb egyik helyszíne volt.

Völgyi Péter azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy fontos volt a helyszín, mivel így nem kell sokat utaznia a nemzeti csapatnak.

Nem kell majd átállással megküzdenünk, ez mindenképpen pozitív. A riválisok közül az argentinok, a kanadaiak és a japánok jó játékkal verhetőnek mondhatók

A házigazda törökök ellen nagyon kemény meccsre számítok, az ausztrálok pedig egyértelműen kiemelkednek a mezőnyből. A továbbjutásért főként az előbbi három csapattal kell megküzdenünk” – fejtette ki a szakvezető.

A magyar válogatott tavaly augusztusban megnyerte Ruandában a világbajnoki előselejtezőt, ezzel jutott be a közvetlen kvalifikációba.

A berlini világbajnokságra eddig öt csapat biztosította részvételét: a házigazda Németország, továbbá a legutóbbi kontinensbajnokságokat megnyerő Ausztrália, Belgium, Nigéria és Egyesült Államok – ezek a csapatok tét nélkül vesznek részt a kvalifikációban.

Három hatos csoportból – így az isztambuliból is – három, egyből pedig – amelyben a kontinensbajnok mellett a német együttes is ott lesz – az első két csapat jut ki a 2026. szeptember 4. és 13. közötti vb-re.

A magyar női válogatott eddig ötször szerepelt világbajnokságon, legutóbb, 1998-ban a tizedik helyen zárt.

A selejtező beosztása

A csoport: Mali, Dél-Szudán, Brazília, Belgium, Csehország, Kína
B csoport: Új-Zéland, Puerto Rico, Egyesült Államok, Szenegál, Olaszország, Spanyolország
C csoport: Magyarország, Törökország, Argentína, Ausztrália, Kanada, Japán
D csoport: Kolumbia, Fülöp-szigetek, Németország, Dél-Korea, Franciaország, Nigéria

