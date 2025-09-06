„Abszurd, de nem érték el a céljukat” – a török kosarasok kapitánya szerint az európai szövetség ki akarta ejteni őket az Eb-ről

Törökország jutott be elsőként a kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjébe, miután a szombati, rigai mérkőzésen legyőzte Svédországot. A törökök 0-6-tal kezdték a meccset, és csak a harmadik egyedben vezettek először, a szoros hajrát azonban jobban bírták és végül 85-79-re győztek – úgy, hogy a négyből három felvonást egyébként elveszítettek.

A szövetségi kapitány, Ergin Ataman feldúltan nyilatkozott a meccset követően, és nem is titkolta, hogy az Eb-t szervező európai szövetséggel van a gondja, amely úgy is helyi idő szerint 12 órára tette a meccs kezdési időpontját, hogy Törökország csoportgyőztesként jutott tovább.

Pont olyan volt a játék, mint ami az ilyen korai időpontnak megfelel. Létezik például a biológiai óra. Ez egy újabb nonszensz helyzet, amit a FIBA-tól el kell szenvednünk. Hihetetlen, abszurd. De nem érték el a céljukat

– dühöngött Ataman, aki már a meccs előtti napon is háborgott egy sort arról, hogy csapata nem kapja meg a kellő tiszteletet és a szövetség ott akar nekik keresztbe tenni, ahol csak tud. „De, ha hajnali háromra teszik a meccsünket, akkor sem állíthatnak meg minket abban, hogy éremért csatázzunk” – tette még hozzá.

Ami a svédek elleni mérkőzést illeti, a Houston Rockets centere, Alperen Sengun volt a mezőny legjobbja, aki 24 pontja mellé leszedett 16 lepattanót és kiosztott 6 gólpasszt is. Ez már a harmadik olyan meccse volt ezen az Eb-n, amelyen eljutott legalább 20 pontit, 10 lepattanóig és 5 gólpasszig, márpedig ilyen először történt meg Eb-n 1995 óta, azaz mióta az Opta vezeti a statisztikákat.

A csapat elég jó formában van, korábban ugyanis mind az öt csoportmeccsét (közte a szerbek elleni rangadót) is behúzta, azaz eddig hibátlanul menetel. Törökország eddig egyszer, még 2001-ben szerzett érmet Európa-bajnokságon, akkor hazai környezetben második volt. Azóta viszont negyeddöntőig is mindössze egyszer jutott, és akkor is végül nyolcadikként zárt.

A törökök ellenfele a nyolc között a lengyel-bosnyák párharc győztese lesz.