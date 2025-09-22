kézilabdagyőri audi eto kcmosonmagyaróvári kcrasszizmus
Kézilabda: jogerős döntés született a Mosonmagyaróvár-ETO rasszista botrány ügyében

2025. 09. 22. 11:36
Jogerős döntés született a Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC női kézilabda-mérkőzésen történtek ügyében.

A két szabat szeptember 10-i mosonmagyaróvári bajnokiján a hazai szurkolótábor részéről rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték az ETO játékosait.

A győriek elítélték a megnyilvánulást, de a Mosonmagyaróvár is elnézést kért a a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt.

Öt nappal később a Magyar Kézilabda Szövetség etikai- és fegyelmi bizottsága a versenybírói jelentés alapján, fegyelmi eljárást indított, amelynek eredményéről hétfőn számoltak be.

„Az Etikai- és Fegyelmi Bizottság az ügy kivizsgálását követően a Motherson-Mosonmagyaróvári KC-t 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte, kötelezte a sportszervezetet, hogy a következő NB I-es bajnoki mérkőzésén a B-közép szurkolói szektorát zárja le, valamint a következő két NB I-es bajnoki mérkőzésére saját költségén fogadjon szövetségi ellenőrt. A döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.

A Magyar Kézilabda Szövetség a jövőben is mindent megfog tenni és felfog lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben

olvasható.

