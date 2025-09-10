Rasszista atrocitások érték a Győr kéziseit a megyei rangadón

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 37-27-re nyert Mosonmagyaróváron a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.

Per Johansson vezetőedző győztes csapatában Dione Housheer hétszer talált be, Hatadou Sako nyolc lövést védett. A vendéglátóknál Tóth Gabriella ugyancsak hét lövést váltott gólra, Barbara Arenhart hét védést mutatott be.

„Csapatunk egy jó hangulatú meccset nyert meg magabiztosan 37-27-re” – olvasható a Győr honlapján, de árnyalja a képet, hogy a klub Facebook-oldalán ez jelent meg a találkozó után:

A Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk.

A történtekre reagált a Mosonmagyaróvár is, amely elnézést kért a „a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

A mosonmagyaróvári klub arra kérte a szurkolóit, hogy a csapat eredményességének érdekében „a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben”.