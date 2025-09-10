Rasszista atrocitások érték a Győr kéziseit a megyei rangadón

A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 37-27-re nyert Mosonmagyaróváron a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.
Per Johansson vezetőedző győztes csapatában Dione Housheer hétszer talált be, Hatadou Sako nyolc lövést védett. A vendéglátóknál Tóth Gabriella ugyancsak hét lövést váltott gólra, Barbara Arenhart hét védést mutatott be.
„Csapatunk egy jó hangulatú meccset nyert meg magabiztosan 37-27-re” – olvasható a Győr honlapján, de árnyalja a képet, hogy a klub Facebook-oldalán ez jelent meg a találkozó után:
A Motherson-Mosonmagyaróvár elleni mérkőzésünkön játékosainkat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Határozottan elítélünk minden effajta megnyilvánulást, és arra kérjük a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait! Játékosaink mellett pedig egy családként kiállunk.
A történtekre reagált a Mosonmagyaróvár is, amely elnézést kért a „a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.
A mosonmagyaróvári klub arra kérte a szurkolóit, hogy a csapat eredményességének érdekében „a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben”.
Eredmények, női kézilabda NB I:
Motherson Mosonmagyaróvári KC – Győri Audi ETO KC 27-37 (13-21)
Kisvárda Master Good SE – FTC-Rail Cargo Hungaria 25-38 (7-18)
DVSC Schaeffler – Vasas SC 31-21 (16-11)
A tabella:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 3 3 – – 97-66 6 pont
2. Győri Audi ETO KC 2 2 – – 74-47 4
3. DVSC Schaeffler 2 2 – – 64-44 4
4. NEKA 1 1 – – 27-23 2
5. Váci NKSE 1 1 – – 27-26 2
6. MOL Esztergom 2 1 – 1 59-59 2
7. Vasas SC 2 1 – 1 48-56 2
8. Dunaújvárosi Kohász KA 1 – – 1 25-27 0
9. Kozármisleny KA 1 – – 1 23-27 0
10. Alba Fehérvár KC 1 – – 1 23-33 0
11. Moyra-Budaörs 1 – – 1 23-33 0
12. Kisvárda Master Good SE 2 – – 2 51-65 0
13. Szombathelyi KKA 1 – – 1 20-37 0
14. Motherson Mosonmagyaróvári KC 2 – – 2 42-60 0