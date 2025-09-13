labdarúgásftcferencvárosgrashoppers
A világ nyolcadik csodája – Zürichben fektette két vállra BL-riválisát a Fradi

admin Hegyi Iván
2025. 09. 13. 03:33
Kű Lajos a második félidő közepén futott be Brüsszelből, és jókor érkezett, mert láthatta Vincze Ottó két remekbe szabott gólját a Grasshoppers–Ferencváros mérkőzésen (0-3), amely magyar premier volt a BL csoportkörében 1995. szeptember 13-án. Az FTC a selejtezőben az európai klubranglista 9. helyezettjét, az Anderlechtet ejtette ki (1-0, 1-1). A zürichi diadalt Novák Dezső edző „a világ nyolcadik csodájának” nevezte.

Ballai Attila, aki akkor még a Népszava kiküldött tudósítója volt, azt írta harminc éve a magyar futball első BL-csoportmérkőzéséről: „Felébredtünk, kidörzsöltük az álmot a szemünkből, és azon kaptuk magunkat, hogy még csütörtök reggel is 3-0 az eredmény. Nincs mese, ez tényleg igaz. A Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligájának első fordulójában idegenben intézte el ilyen arányban a büszke Grasshopperst. Az Eb-selejtezőcsoport egyik biztos továbbjutója Svájc válogatottja, egyik biztos kiesője Magyarországé, ezek után a mi bajnokcsapatunk valósággal agyonveri a svájcit.”

Pedig az FTC a bajnokok klinikája volt. Havasi Mihály, a zöld-fehérek egyesületi titkára azt mondta a zürichi találkozó előtt:

Ha csupán azok játszanának, akik egészségesek és akiknek szerződésük van az első csapattal, akkor nem tudnánk kiállni.

