A világ nyolcadik csodája – Zürichben fektette két vállra BL-riválisát a Fradi

Ballai Attila, aki akkor még a Népszava kiküldött tudósítója volt, azt írta harminc éve a magyar futball első BL-csoportmérkőzéséről: „Felébredtünk, kidörzsöltük az álmot a szemünkből, és azon kaptuk magunkat, hogy még csütörtök reggel is 3-0 az eredmény. Nincs mese, ez tényleg igaz. A Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligájának első fordulójában idegenben intézte el ilyen arányban a büszke Grasshopperst. Az Eb-selejtezőcsoport egyik biztos továbbjutója Svájc válogatottja, egyik biztos kiesője Magyarországé, ezek után a mi bajnokcsapatunk valósággal agyonveri a svájcit.”

Pedig az FTC a bajnokok klinikája volt. Havasi Mihály, a zöld-fehérek egyesületi titkára azt mondta a zürichi találkozó előtt:

Ha csupán azok játszanának, akik egészségesek és akiknek szerződésük van az első csapattal, akkor nem tudnánk kiállni.