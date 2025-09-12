kézilabdasporthanusz egon
Beindult a magyar kézis: hat gól és tizenegy gólpassz a francia bajnokin

Illyés Tibor / MTI
24.hu
2025. 09. 12. 22:44
Illyés Tibor / MTI

Hanusz Egon hat góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a Cesson-Rennes 34-28-as győzelméhez a Sélestat Alsace otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján. A liga honlapja szerint az olimpikon irányító csapattársai közül a nyáron igazolt Szeitl Erik ezúttal nem talált a hálóba. A Cesson-Rennes ezzel első győzelmét könyvelte el a francia élvonal mostani szezonjában.

Szűcs Bence egyszer volt eredményes az USDK Dunkerque-ben, amely otthon 33-29-re kikapott a Chambéry Savoie-tól, így továbbra is pont nélkül áll a bajnokságban.

Palasics Kristófnak négy, Bartucz Lászlónak egy védése volt, a kapusokhoz hasonlóan olimpikon Sipos Adrián ezúttal nem szerzett gólt az MT Melsungenben, amely meglepetésre csupán 32-32-es döntetlent játszott házigazdaként a HC Erlangennel a német élvonalban.

