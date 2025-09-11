A Veszprém után a Szeged is vereséggel kezdett a BL-ben

A Veszprém után a Szeged is vereséggel kezdett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában.

A szegediek csütörtökön a lengyel Orlen Wisla Plockot fogadták, amelyben egyrészt hátom magyar is játszik Fazekas Gergő, Szita Zoltán és Ilic Zoran személyében, másrészt a csapat korábbi kapusa, Mirko Alilovic is. A kapus ráadásul rekorder lett, mivel 23. BL-idényét kezdte el a szegedi meccsel.

Elképesztően szoros csatát hozott a meccs, a hazaiak az elején, a vendégek a hajrában vezettek két góllal, a szünetben mégis 16-16 volt az állás. Térfélcsere után a Plock 4-1-es sorozattal kezdett, egészen az 55. percig nem is csökkent két találat alá a különbség. Ekkor viszont rákapcsolt a Szeged, az utolsó percben pedig 34-33-as vendég vezetésnél hosszas vidózás után a támadásban lévő lengyelek javára döntöttek a játékvezetők, és Fazekasék ezt kihasználva megőrizték egygólos vezetésüket.

Mivel szerdán az A csoportban a Veszprém 32-28-ra kikapott az Aalborg vendégeként, így mindkét magyar csapat vereséggel kezdte a csoportkört.