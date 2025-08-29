„Legközelebb ne lepődj meg, ha eltalállak a labdával” – újabb szócsatát hozott a US Open

A wimbledoni győztes Jannik Sinner bejutott a harmadik fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokságon, míg a korábbi ATP-világbajnok Sztefanosz Cicipasz feszült hangulatú meccsen búcsúzott a Grand Slamtől.

A 26. kiemelt Cicipasz bődületes csatát vívott a német Daniel Altmaierrel, meccslabdája is volt a győzelemre, de nem sikerült sehogy sem behúzni a döntő szettet. Altmaier többször is alsó szervával lepte meg az ellenfelét, aki talán ezért húzta fel magát rettenetesen, kézfogásnál dühösen odavetette, hogy

Legközelebb ne lepődj meg, ha eltalállak a labdával!

Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open: He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set. Frosty. 🥶 pic.twitter.com/eEaPIpuApL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

A világelső és New Yorkban címvédő Sinner meggyőző formában, 6:3, 6:2, 6:2-vel lépett túl a világranglistán 36. ausztrál Alexei Popyrinen, a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató kanadai Denis Shapovalovval találkozik majd a folytatásban.