„Legközelebb ne lepődj meg, ha eltalállak a labdával” – újabb szócsatát hozott a US Open

2025. 08. 29. 10:57
A wimbledoni győztes Jannik Sinner bejutott a harmadik fordulóba az amerikai nyílt teniszbajnokságon, míg a korábbi ATP-világbajnok Sztefanosz Cicipasz feszült hangulatú meccsen búcsúzott a Grand Slamtől.

A 26. kiemelt Cicipasz bődületes csatát vívott a német Daniel Altmaierrel, meccslabdája is volt a győzelemre, de nem sikerült sehogy sem behúzni a döntő szettet. Altmaier többször is alsó szervával lepte meg az ellenfelét, aki talán ezért húzta fel magát rettenetesen, kézfogásnál dühösen odavetette, hogy

Legközelebb ne lepődj meg, ha eltalállak a labdával!

A világelső és New Yorkban címvédő Sinner meggyőző formában, 6:3, 6:2, 6:2-vel lépett túl a világranglistán 36. ausztrál Alexei Popyrinen, a nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató kanadai Denis Shapovalovval találkozik majd a folytatásban.

Kapcsolódó
Fucsovics Márton a US Open-kiesés után: Ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit
Napokkal korábban ugyanis tornát nyert.

