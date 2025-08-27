Fucsovics Márton a US Open-kiesés után: Ha lehetne, sem változtatnák ezen semmit

Fucsovics Márton derékproblémákkal küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, melyben 6-4, 6-4, 6-0-ra kikapott kedden a kanadai Denis Shapovalovtól. A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékos a szövetség közösségi oldalán elmondta, beállt a dereka, ami miatt tavaly is kellett már meccset feladnia.

„A múlt héten sok mérkőzést játszottam, és itt nagyon mások voltak a körülmények. Nem éreztem a labdát és az időzítést, nem tudtam belejönni a meccsbe, ráadásul Shapovalov elég csapkodós játékos.

Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit.

Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben. Most rosszul szerváltam, nem tudtam, hova dobjam a labdát, és egy játékos az ilyenekből már érzi, hogy megy-e a játék” – tette hozzá, majd rátért a szeptemberi Davis Kupa-párharcra is: „Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen”. A párharcot szeptember 12-13-án rendezik.

Gálfi Dalma: Emelt fővel búcsúzom

Elégedett volt saját teljesítményével Gálfi Dalma, miután kedden 6-4, 7-5-re kikapott a 21. helyen kiemelt cseh Linda Noskovától. A selejtezőből főtáblára jutott magyar játékos a világ legnagyobb centerpályáján játszott, és ahogy mondta, otthagyta a szívét az Arthur Ashe Stadionban.

„Noskova nagyon jól játszott, nem adott ki nem kényszerített hibákat és esélyt sem arra, hogy felém billenjen a mérleg, szóval le a kalappal előtte. Nagyon agresszív ellenfél, és ma kiválóan adogatott, emellett jól megérezte, hogy hova ütöm a labdát.

Mindössze fél órával előtte tudtam meg, hogy a hetes pályáról az Arthur Ashe-re viszik át a meccsemet, amely előtt már sokszor elsétáltam azzal a gondolattal, hogy egyszer szeretnék ott játszani. Nem gondoltam, hogy ez ilyen hamar bekövetkezik. Büszke vagyok arra, hogy helytálltam a világ legnagyobb pályáján

– facebook.com/reel/583379521520285/ a szövetség Facebook-oldalán.

Ami a terveket illeti, a balatonfüredi sportoló – aki 2015-ben a juniorok között megnyerte a US Opent – a folytatásban Ázsiában versenyez majd, a távlati célja pedig az, hogy a januári Australian Opent már a főtáblán kezdje meg.

Gálfi és Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben New Yorkban: a tornát hatalmas bravúrral indító Bondár Anna csütörtökön vívja második fordulós meccsét a görög Maria Szakkari ellen.