A tornagyőzelemből érkező Fucsovicsnak sem sikerült nyerni a US Openen

Fucsovics Márton három játszmában kikapott a kanadai Denis Shapovalovtól a US Open első fordulójában.

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékosnak nem sok ideje volt pihenni, kedden az első párban pályára kellett lépnie. Az első szettben 5:4-es hátrányból majdnem visszajött Fucsovics, de hiába vezetett 40:15-re, Shapovalov onnan fordított és megnyerte a játszmát.

A második szettben Fucsovics két vesztes adogatással kezdett, de 4:5-re felzárkózott, ám végül nem sikerült egyenlítenie. Az utolsó játszmára ki is fulladt a magyar játékos, 6:0-ra nyert Shapalov, ezzel pedig le is zárta a meccset. Ezzel eldőlt, hogy Marozsán Fábián és Piros Zsombor után ő is győzelem nélkül búcsúzott a Grand Slamről.

A nők között viszont Bondár Anna továbbjutott a második fordulóba, míg Gálfi Dalma kedden játssza első fordulós meccsét.