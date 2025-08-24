„Már az öregebbek közé tartozom, de harcolok, ameddig tudok” – Fucsovics tökéletes hete tornagyőzelemmel zárult

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna szombati döntőjében,

ezzel megszerezte pályafutása harmadik trófeáját.

Ahogy az MTI cikke emlékeztet rá, a világranglista 94. helyén álló magyar játékos sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben a szintén spanyol, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon. Az elődöntőben nem kellett pályára lépnie, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a winston-salemi verseny 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban. A 29 éves Van de Zandschulp két elbukott finálét tudott felmutatni, illetve ő verte meg a legendás Rafael Nadalt tavaly a Davis Kupa negyeddöntőjében a spanyol sztár utolsó profi mérkőzésén, majd a döntőig menetelt a holland válogatottal Málagában.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, negyedik alkalommal találkoztak, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben pedig a magyar győzött.

A mostani döntő stabil adogatásokkal indult, a 92. helyen álló rivális hatalmas tenyeresével irányított, Fucsovics viszont rendre hibára tudta késztetni őt, és 3-1-nél brékelőnybe került. Van de Zandschulp nem tudta kihasználni egyetlen bréklabdáját, így 35 perc elteltével a frissebbnek tűnő magyar hozta a szettet. Az ellenfél a folytatásban is kedvetlenül ütött, rengeteget rontott, szórta a kettős hibákat, és a magyar játékos nemsokára dupla brékelőnyben volt (3-0). Az ellenfél ekkor kicsit minden mindegy alapon is elengedte a kezét, látványos nyerőket ütött, és a meccs során először elvette Fucsovics szerváját. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert nagy küzdelemben ismét elbukta az adogatását (4-1), de a magyar 5-2-nél, meccslabdánál kettős hibát ütött.

A mérkőzés összefoglalója:

A holland másodszor is brékelt, aztán 5-4-nél Fucsovics újra a mérkőzésért adogatott, de ezúttal is elizgulta a lehetőséget, és riválisa 5-5-nél utolérte őt. Rövidítésig jutottak végül, amelyben már egyértelműen a magyar volt jobb, és 1 óra 52 perc után boldogan terült el a pályán.

Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok. Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt.

A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok” – tette hozzá a nemrégiben titokban megnősült Fucsovics Márton.

Két hete házasodtunk össze, és máris itt az első közös sikerünk. Neked is köszönöm, Nini, a támogatást, mindig szeretni foglak, és remélem, élvezted ezt a hetet. És kérlek, ne aggódj, lesz nászutunk is az év végén!

– mondta a lelátón lévő kedvesének Fucsovics.

A magyar játékos tornagyőzelme 109 640 dollárt (37,4 millió forint) ért. A folytatásban nem sok ideje lesz a pihenésre, mivel vasárnap már rajtol az amerikai nyílt bajnokság New Yorkban, ahol a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár rá az első fordulóban.