Egy fotós miatt akkora balhé alakult ki a US Openen, hogy hosszú percekig leállt a meccs

Botrányos mérkőzésen búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában a 2021-es győztes Danyiil Medvegyev.

A francia Benjamin Bonzi 6:3, 7:5, 5:4-re állt az orosz játékos ellen, és meccslabdája volt, amikor különös fordulat állt be a találkozón. Az elrontott első adogatás közben ugyanis egy fotós belépett a pályára, a mérkőzésvezető pedig megismételt első szervát ítélt.

Medvegyev erre teljesen kiborult, hangosan gúnyolódott a bírón, a közönség pfújolására meg csak mutogatni kezdte, hogy jöhet hangosabban is.

A fotósnak is beszólt, de a bírót szidta igazán, majd kiakadva ordítozott, hogy ne akarja már letudni a meccsét. Csaknem hat percig állt a játék, amitől Bonzi kiesett a ritmusból, elbukta az adogatását, majd a szettet is.

Nem a fotósra voltam dühös, hanem a bírói döntés miatt. Ha bármikor közbekiabálnak a lelátóról, sosem ítélnek első adogatást, erre most ez történt

– mondta utólag Medvegyev a történtekről.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve. The umpire gave Bonzi a 1st serve. Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

A negyedik játszmát 6:0-ra hozta Medvegyev, miközben folyamatosan kommunikált az őt támogató nézőkkel, kezével szívecskéket mutatva nekik. A sorsdöntő ötödik szettben hatalmas csata zajlott a pályán, amelyből 3 óra 46 perc után az ismét magára találó francia jött ki jobban.