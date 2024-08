Döntőért játszanak a férfi pólósok, Rasovszky és Betlehem harcba száll az aranyért – az olimpia pénteki programja

Vitán felül az egyik legnagyobb reményünk lehet az érmek halmozására a pénteki versenynap. Rögtön korán reggel ugyanis Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is részt vesz a 10 kilométeres nyíltvizi úszásban.

Kajak-kenusaink számára is folytatódik a versengés, a csütörtökön bronzérmet szerző kajaknégyesünk tagjai kettesben vesznek részt az elődöntőkben, az egyik hajóban Csipes Tamara és Gazsó Alida Dóra ül, a másikban Fojt Sára és Pupp Noémi. A kenusok között is lesz egy magyar duó Kiss Ágnes és Nagy Bianka személyében. A férfiak között szintén két kajakpáros indul magyar színekben, Kopasz Bálint társa Varga Ádám lesz, míg Tótka Sándor mellett Nádas Bence ül majd. A kenusoknál párosban hatodikként záró Fejes Dániel és Adolf Balázs egyéniben is vízre száll majd.

Taekwondóban nem jött össze a dobogós hely a férfiaknak, de Márton Viviana már a női mezőny ajtaját rúghatná be. Szó szerint. A birkózók szabadfogású küzdelmeiben Ligeti Dániel 125 kilogrammos mezőnyben indul, érte is izgulhatunk majd.

Krizsán Xénia és Nemes Rita folytatja a hétpróba küzdelmeit, előbbi 15., utóbbi 20. helyen vág neki a második napnak. Pénteken távolugrással és a gerelyhajítással folytatódik a verseny, majd 800 méterrel zárul a küzdelem. Kora délután Bőhm Csaba is folytatja a versenyét, ő az öttusázók mezőnyében nem vívott jól (13 győztes és 22 vesztes asszóval), így jelentős hátrányból várja a folytatást.

Késő este pedig a férfi vízilabda-válogatott ugrrik medencébe, a horvátok elleni találkozón már a döntőbe kerülés a cél.

A magyar csapat részletes programja, a párizsi nyári olimpián, augsuztus 9.-én, pénteken:

7:00

7:30

ÚSZÁS – Férfi – Egyéni – 10km nyíltvizi – Döntő – BETLEHEM DÁVID, RASOVSZKY KRISTÓF

9:00

9:09

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Nyolcaddöntő – MÁRTON VIVIANA

10:00

10:05

ATLÉTIKA – Női – Egyéni – Hétpróba – Távolugrás – Döntő – KRIZSÁN XÉNIA, NEMES RITA

10:40

KAJAK-KENU – Női – Kettes – C2 500m – Elődöntő – KISS ÁGNES, NAGY BIANKA

10:50

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Elődöntő – CSIPES TAMARA, GAZSÓ ALIDA DÓRA

11:00

11:00

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Elődöntő – FOJT SÁRA, PUPP NOÉMI

11:10

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – Elődöntő – KOPASZ BÁLINT, VARGA ÁDÁM / NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

11:20

ATLÉTIKA – Női – Egyéni – Hétpróba – Gerelyhajítás – Döntő – KRIZSÁN XÉNIA, NEMES RITA

11:28

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Szabadfogás – 125kg – Nyolcaddöntő – LIGETI DÁNIEL

11:40

KAJAK-KENU – Férfi – Egyes – C1 1000m – Elődöntő – ADOLF BALÁZS, FEJES DÁNIEL

12:00

12:40 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – C2 500m – B döntő – KISS ÁGNES, NAGY BIANKA

12:50 – Korábbi eredményektől függően

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Szabadfogás – 125kg – Negyeddöntő – LIGETI DÁNIEL

12:50 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – C2 500m – Döntő – KISS ÁGNES, NAGY BIANKA

13:00

13:00 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – B döntő – CSIPES TAMARA, GAZSÓ ALIDA DÓRA / FOJT SÁRA, PUPP NOÉMI

13:00

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Lovaglás – A elődöntő – BŐHM CSABA

13:10 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Női – Kettes – K2 500m – Döntő – CSIPES TAMARA, GAZSÓ ALIDA DÓRA / FOJT SÁRA, PUPP NOÉMI

13:20 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – B döntő – KOPASZ BÁLINT, VARGA ÁDÁM / NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

13:30 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Kettes – K2 500m – Döntő – KOPASZ BÁLINT, VARGA ÁDÁM / NÁDAS BENCE, TÓTKA SÁNDOR

13:40 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Egyes – C1 1000m – B döntő – ADOLF BALÁZS, FEJES DÁNIEL

13:40

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Bónuszvívás – A elődöntő – BŐHM CSABA

13:50 – Korábbi eredményektől függően

KAJAK-KENU – Férfi – Egyes – C1 1000m – Döntő – ADOLF BALÁZS, FEJES DÁNIEL

14:00

14:10

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Úszás – A elődöntő – BŐHM CSABA

14:30 – 2. számú tartalék

RITMIKUS GIMNASZTIKA – Női – Egyéni – Összetett – Döntő – PIGNICZKI FANNI

14:30 – Korábbi eredményektől függően

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Negyeddöntő – MÁRTON VIVIANA

14:40

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Laser run – A elődöntő – BŐHM CSABA

16:00

16:11 – Korábbi eredményektől függően

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Elődöntő – MÁRTON VIVIANA

17:00

17:00

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Lovaglás – B elődöntő – SZÉP BALÁZS

17:40

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Bónuszvívás – B elődöntő – SZÉP BALÁZS

18:00

18:10

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Úszás – B elődöntő – SZÉP BALÁZS

18:35 – Korábbi eredményektől függően

BIRKÓZÁS – Férfi – Egyéni – Szabadfogás – 125kg – Elődöntő – LIGETI DÁNIEL

18:40

ÖTTUSA – Férfi – Egyéni – Laser run – B elődöntő – SZÉP BALÁZS

19:00

19:30 – Korábbi eredményektől függően

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Vigaszág – MÁRTON VIVIANA

19:35

VÍZILABDA – Férfi – Csapat – MAGYARORSZÁG – HORVÁTORSZÁG – Elődöntő

20:00

20:15

ATLÉTIKA – Női – Egyéni – Hétpróba – 800m síkfutás – Döntő – KRIZSÁN XÉNIA, NEMES RITA

20:19 – Korábbi eredményektől függően

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Bronzmérkőzés – MÁRTON VIVIANA

21:00

21:19 – Korábbi eredményektől függően

TAEKWONDO – Női – Egyéni – -67kg – Döntő – MÁRTON VIVIANA