Tüntetők miatt félbeszakadt a Tour de France szakasza

Félbeszakadt a Tour de France keddi, tizedik szakasza, miután tüntetők egy csoportja megpróbálta elbarikádozni az utat.

A protestálok az út mentén gyülekeztek, amikor azonban az éllovas Alberto Bettiolnak már külön kerülgetnie kellett a csoport egy-egy tagját, a szervezők bejelentették, hogy kényszerszünetre lesz szükség. A tüntetők az úttestre ültek, egymáshoz láncolt saját magukat és rózsaszín füstbe burkolóztak.

Aujourd’hui, 9 citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation ont interrompu la 10ème étape du Tour de France entre Morzine et Megève au niveau de Magland pour arrêter la course folle vers l’anéantissement de notre société. #a22network #TDF2 #derniererenovation #989days pic.twitter.com/jlXMF6XBe6

— Dernière Rénovation (@derniere_renov) July 12, 2022