Belföld

„Ők akkor is az én gyermekeim” – Karola úgy ad erőt másoknak, hogy egyedül neveli a két súlyosan sérült ikerfiát

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Kovács Márta
admin Kőrös Gábor
2026. 05. 10. 06:53
Kőrös Gábor / 24.hu

„Ők akkor is az én gyermekeim” – Karola úgy ad erőt másoknak, hogy egyedül neveli a két súlyosan sérült ikerfiát

admin Kovács Márta
admin Kőrös Gábor
2026. 05. 10. 06:53
Patkó Karolina nem tudja, milyen egy szabad hétvége, egy ünnepnap, egy átaludt éjszaka. Egyedül neveli három gyermekét, köztük a 11 éves, halmozottan sérült ikerpárt, Dávidot és Andrást, akik teljes ellátásra szorulnak. Az anyuka számára mégsem a fizikai teher a legnehezebb, hanem az a közöny, amivel naponta szembetalálja magát.

Mindenkinek vannak szabadnapjai. Nekem nincs egy sem. Nincs karácsony, húsvét, újév. Nekem ez a szolgálati időm, ami velük telik. 24-ből 25 óra. 12 hónapból 13. Vannak könnyebb esetek – ők nem azok. De akkor is az én gyerekeim. Nem tolerálom, hogy bántsák, hogy megkülönböztessék őket. Hogy mi adja a legtöbb erőt a mindennapokban? Ők. A gyerekeim. Én nem tudom, milyen két egészséges gyermeket nevelni. Ahogy azt sem, milyen két sérültet. Nekem van egy ilyen és két olyan.

A Patkó család 14. kerületi otthonában járunk. A lakásban első ránézésre semmi különleges nincs, lakóiban már annál inkább. A fő helyiséget egy kicsiny szoba jelenti – benne kinyitott kanapé, a párnák rengetében két fiú. Dávid és András.

A 11 éves ikrek halmozottan sérültek. Pelenkásak, nem látnak, nem beszélnek, nem tudnak felállni, járni. Mindketten epilepsziások. Ellátásuk állandó figyelmet igényel – ebben két személyre támaszkodhatnak. Édesanyjuk, Patkó Karolina és nővérük, a 14 éves Viktória figyelik minden mozdulatukat. Az anya egyedül neveli három gyermekét, egy tavaszi napon pedig mi is bepillanthattunk mindennapjaikba.

A fiúk még nagy ébredezésekben, felváltva kapják a „jó reggelt” öleléseket anyukájuktól. Kapunk egy körbevezetést a lakásban, így derül ki, hogy Karola legjobb barátja Rozi – így nevezi a mosógépét. A gép nagyjából megállás nélkül jár. A fiúk a vakok iskolájába járnak – illetve oda viszi őket az édesanyjuk minden nap –, onnan egy „zsákkal” térnek haza. Kétszer-háromszor át kell őket öltöztetni egy nap.

Kőrös Gábor / 24.hu

A teljes történetükhöz először vissza kell mennünk jó néhány évet az időben.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Belföld
családhalmozottan sérült gyermekekpatkó karolinariport
Fiatalok buliznak az új kormány beiktatása után a Kossuth téren
„Nemcsak nézzük, hogy kik ülnek ott, hanem beleszólunk, mi tettük őket oda” – Kossuth téri ünneplők a Tisza-kormányról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik