Utolsó szezonjában még történelmet írt a román teniszező Arina Szabalenka legyőzésével

A fehérorosz klasszist a karrierje 20., egyben utolsó szezonjában szereplő román Sorana Cirstea győzte le szetthátrányból fordítva, 2:6, 6:3, 7:5-re. A bravúros fordítás egyúttal történelmi tett is, ugyanis salakpályán 36 évével a legidősebb játékos lett, aki az aktuális WTA-rangsor vezetőjét le tudta győzni.

Cirstea egyébként soha nem nyert korábban az aktuális világelső ellen, legközelebb a cseh Linda Noskova ellen játszik majd az olasz fővárosban.