A Fradi kupadöntős hőse a győztes góljáról: Elsőre azt hittem, kirúgtam a lelátóra

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek talán érdemes megfontolnia, hogy a jövőben a Magyar Kupa-döntő a kétszer 15 perces hosszabbítással kezdődjön, mert 2021 óta ötödször fordult elő, hogy a két finalista csapat nem bírt egymással a rendes játékidőben.

Az FTC és a ZTE meccsét végül Toon Raemaekers döntötte el, aki mindenkit meglepett azzzal, hogy Mohammed Abu Fani szöglete után egyből kapura lőtte a labdát.

4:42-nél látható a gól:

A 25 éves belga védő, aki tavaly nyáron érkezett a Mechelentől, idénybeli 49. tétmeccsén szerezte meg első gólját az FTC mezében, és ez kupagyőzelmet ért csapata számára.

Kértem Abu Fanitól a labdát, kicsit felpattant a lövés előtt, úgyhogy elsőre azt hittem, kirúgtam a lelátóra, de nagyon örülök, hogy a kapuban kötött ki.

A gólszerzés nem az én műfajom, és a többiek azzal viccelődtek, hogy már csak egy hetem van erre, mert mindjárt vége az idénynek” – nyilatkozta Raemaekers az M4 Sportnak.

Keane-t nem érdekli, hogy tizenegyesekkel dőlt csak el a javukra

Az FTC tavaly tizenegyesekkel elvesztette a Paks elleni finálét, így Robbie Keane, a Fradi edzője először ünnepelhetett kupagyőzelmet Magyarországon.

„Azért amennyi helyzetünk volt, be kellett volna találnunk a meccsen, de a végén nyertünk, úgyhogy kit érdekel?! Magam is rúgtam büntetőket, eléggé idegesítő helyzet, a lényeg az, hogy megnyertük a Magyar Kupát!” – értékelt Keane.

Az ír edző az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, csapata idén felkerült Európa térképre, ahol kivívta a tiszteletet, és a mostani diadallal visszatér a nemzetközi porondra, hiszen az Európa Liga-indulás már biztos.

Campos: Augusztusban lehetetlennek tűnt elérni a kupadöntőt

A ZTE edzője, Nuno Campos a döntőben látott Fradit ahhoz hasonlította, amely a nyolcaddöntőig jutott az EL-ben.

„Olyan játékosok jöttek be csereként náluk, mint Abu Fani. Nekünk ennél gyengébb keretünk van. Ennek ellenére megmutattuk, hogy egy döntőben ennek a Fradinak is méltó ellenfelei vagyunk. Csodálatos, hogy 120 percen át fel tudtuk venni a versenyt olyan játékosokkal, akik most először játszottak ilyen meccse.

Augusztusban lehetetlennek tűnt elérni a kupadöntőt, vagy ezt a bajnoki helyezést, most mégis itt voltunk”.

Az NB I utolsó fordulójában a Fradi és a ZTE ismét megmérkőzik egymással, és mindkét csapat számára nagy lesz a tét, hiszen a fővárosiak a bajnoki címre hajtanak (igaz, a Győr kedvezőbb helyzetben van náluk), míg a Zalaegerszegnek van még némi esélye a bronzérem megszerzésére.