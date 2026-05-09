Gajdos László: Egy hete sírok

A karzatról úgy láttam, egyik meghatódásból a másikba esett.

Egy hete sírok, lassan a védjegyemmé válik a könny. Ez van, hatvanhárom évesen egyre szentimentálisabb az ember. Tegnap Nyíregyházán elbúcsúztattak a kollégáim, végtelenül megható volt, patakzott a könnyem. Ma elég volt belépnem a Parlamentbe, folytattam a sírást. Álltunk a feleségemmel, néztünk ezt a csodálatos épületet, és egyszer csak azt mondja: te, belegondoltál már, hogy pár hónapja még egész más terveink voltak?! És tényleg. Csakhogy ez most nem csupán nekünk, hanem az egész országnak egészen új világ. Be kell valljam, a bemutatkozó házbejáráson jártam itt először, a mai látogatásom a második, és egyre inkább érzem, micsoda súly ez az ember vállán.