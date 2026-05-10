Divat- és jelmeztervező szakon tanul tovább az érettségi után Szandi kisebbik fia

Hamarosan befejezi gimnáziumi tanulmányait Szandi legfiatalabb gyereke, Bogdán Csabi. Az énekesnő a minap az Instagram-oldalán osztott meg közös fotót érettségiző fiával, akiről azt is elárulta, hol tanul majd tovább.

A világ legvarázslatosabb dolga szülőnek lenni és látni, ahogy a gyermekeink a szárnyaikat bontogatják!🙏🏼 Boldogsággal tölt el, hogy nálunk mindhárman tudják, hogy milyen irányba menjenek az életükben, és ez már egészen kiskorukban kiderült. Rendkívül őszinte a kapcsolatunk és mindent meg tudunk beszélni egymással.❤️Csabi túl van az írásbeli érettségin, és szeptemberben megkezdi tanulmányait divat- és jelmeztervező szakon.🪡 Tiszta szívből kívánom minden fiatalnak, hogy meg tudja valósítani az álmait!💫 Sikeres érettségit kívánok mindenkinek!🎓

– fűzte hozzá posztjához Szandi.

Édesanyjának is tervezett már ruhát

Bogdán Csaba tavaly munkát kapott a TV2-nél, a Sztárban Sztár All Stars stylist csapatát erősítette. Később édesanyjának is tervezett egy ruhát, amit az énekesnő A Dal egyik adásában viselt zsűritagként: