Ilyen az új Camp Nou – bementünk a földszint alá a világ legnagyobb focistadionjában

– Vigyázz a székkel! – Ááá, késő. Már beleültem.

Vastag por fedi a nemrég felszerelt ülőkéket a rekordok futballstadionjában. Az új Camp Nou lesz a világ legnagyobb és legdrágább fociarénája 105 ezer férőhellyel és már most a katalán égig érő, 1,5 milliárd eurós költségvetéssel, de a szentély még nincs kész teljesen. Az ingatlan nagyja építési terület, pedig 1,5 óra múlva a glóbusz két legnépszerűbb fociklubja feszül egymásnak előttem. Mindjárt kezdődik az FC Barcelona és a Real Madrid mérkőzése.

Jelenleg bő 60 ezer ülőhely használható, ám a Barca hazai meccsei közti pár napos szünetekben ezernél több munkás dolgozik a komplett felső karéj befejezésén, azzal lesz teljes és világelső a 2023-ban földig rombolt, majd újjáépülő és szponzornévvel kiegészített Spotify Camp Nou. Ezzel párhuzamosan dolgoznak a belső tereken, a külső burkolat is hiányzik a teljes tetőszerkezettel, amelyen félköríves sétány kínál majd kivételes kilátást a tehetős bátraknak olyan 70 méterrel a gyepszőnyeg felett.

Most viszont bent vagyunk a világ összes szegletéből idesereglett 60 067 nézővel együtt és határtalan a boldogság, zúg a „Tot el camp, és un clam, som la gent blaugrana…” kezdetű klubhimnusz, teljes a teltház. Az FC Barcelona mérkőzései a globális szórakoztatóipar népszerű eseményei, amennyiben az ember rászánja a pénzt, akár félnapos – és könnyen ezer euró feletti – programok, amit végigcsináltunk és most elmesélünk.