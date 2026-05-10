Geszti Péter a kormányváltásról: Születésnapomra idén a legszebb ajándékot kaptam, amire ember vágyhat. A szabadságot

Tegnap óta Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke: szombaton 16 év után véget ért az Orbán-kormány, és megalakult az új, szinte teljesen kicserélődött Országgyűlés.

A rendszerváltást később a Kossuth-téren is megünnepelte az ország: a bulin számos magyar híresség, köztük Geszti Péter is részt vett, aki a következő sorokkal emlékezett meg az élményről az Instagram-oldalán:

„Édesapámék mindig azzal köszöntöttek gyerekkori szülinapjaimon, hogy május kilencedike volt a béke első napja Európában a második világháború végén. Ez a dátum mostantól mást is jelent nekem: a magyar demokrácia újjászületésének lehetőségét. Így hát születésnapomra idén a legszebb ajándékot kaptam, amire ember vágyhat: a szabadságot. Köszönöm mindenkinek, aki tett érte, és köszi azt is, hogy ilyen klassz bulit szerveztetek nekem mára! 😊”

Az már csak hab volt a tortán, hogy az ünnepi műsorban elhangzott a Magyarország és a Mi vagyunk a grund. A büszkeség pedig meghatottsággá változott, amikor a Himnusz alatt maguktól indultak el szememből a könnycseppek… Ahogy az egyik transzparensen olvastam a tömegben: Tetszik ez az ország. Itt szeretnék élni

– zárta sorait a rapper, aki posztjában többek mellett Oláh Ibolyával, Pálinkás Szilveszterrel és Nagy Ervinékkel is mutatott közös fotókat.

Megvédte Oláh Ibolyát

Mint ismeretes, Oláh Ibolya a választások előtt üzent roma választópolgár-társainak: arra kérte őket, ne adják el a szavazataikat azoknak, akik szerint csak szart pucolni jók, videója azonban többekből heves indulatokat váltott ki. Mint kiderült, Geszti körülbelül 4 ezer anyázós kommentet törölt az énekesnő bejegyzése alól, amit azért vállalt, mert a videót együtt alkották meg, és nem tartotta volna fairnek, ha Oláh egyedül viseli a következményeket azért, mert ő adta az arcát és a hangját az elmondottakhoz.