Szilágyi Szilvi a kormányváltásról: Esélyt kaptunk arra, hogy átgondoljuk az egészet, és most sokkal jobban csináljuk

Molnár Ferenc Caramel és felesége, Szilágyi Szilvi is együtt ünnepelt a tömeggel a Parlament előtt, miután megalakult az új, szinte teljesen kicserélődött Országgyűlés.
Az influenszer több fotót is megosztott a helyszínről, melyek mellett azt írta:
Újabb esélyt kaptunk arra, hogy átgondoljuk az egészet, és most sokkal jobban csináljuk, mint eddig…🔥 #sziaújmagyarország.
Szilágyi az ünneplés idején a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetébe is sűrűn posztolt, egyik videójához, melyen a magyar zászló lobog, a következő sorokat fűzte hozzá:
Történelmi volt ez az egész! És annyira felemelő érzés volt részese lenni. Csodálatos vagy, Magyarország!
Az influenszer múlt hónapban arról is írt a közösségi oldalán, mennyire boldog, hogy Ruff Bálint lesz a megalakuló Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere.