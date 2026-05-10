Sodró Eliza elárulta, hogy fogják hívni születendő babáját

Még januárban osztotta meg a közönséggel a LOUPE Színházi Társulás, hogy Sodró Eliza február végéig játszik náluk, Rusznák Andrással ugyanis babát várnak.

A színésznő a minap a Friderikusz TalkShow vendégeként mesélt várandósságáról, melynek jelenleg a hatodik hónapjában jár.

Kisfiú lesz, Zsigmondnak fogjuk hívni, és azért választottuk ezt a nevet, mert tetszik nekünk, hogy van egy komoly formája is, mint a Zsigmond, és Zsigának lehet becézni

– idézte a Blikk Sodrót, aki hozzátette, hogy a párjának már van két gyereke, így kisfiának lesz egy Gazsi nevű bátyja is, aki pedig összekeveri őket, az „ezerötöt fizet, és a nagyszülőknek kedvezményes, nekik ezerkettő.”

A beszélgetés alkalmával a színésznő azt is megosztotta, hogy négy éven át nem sikerült teherbe esnie egy krónikus beteg miatt. Számos orvost felkeresett, mire végül sikerült megtalálni a megoldást a problémájára.

Onnantól, hogy kiderült, mi ez a probléma, viszonylag rövid idő alatt meg lehetett szüntetni. Ez egy olyan gyulladás, aminek a tüneteitől kínlódtam. Úgy éltem meg, mint egy orvosi krimit, mert a nőgyógyászommal is volt néhány dolog, amit felfedeztünk, hogy lehet ez a probléma, és akkor megszűnt az akadály, de nem az volt

– mesélte a műsorban.

