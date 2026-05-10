Videón, ahogy egy medve betörni készül egy pékségbe

2026. 05. 10. 10:25
A biztonsági kamera rögzítette, ahogy megpróbálta kinyitni az ajtót.

Egy Tennessee állambeli pékség biztonsági kamerája rögzítette, ahogy egy éhes medve betörést kísérel meg egy pékségbe.

A fahéjas tekercseiről híres gatlinburgi Olga’s Yodel Cinnamon Rolls nevű vendéglátóipari egység a Facebookon osztotta meg a lentebb is látható videót, amelyen feltűnik a zárás után érkező látogató.

Az üzlet bejárati ajtajához érkező medve megpróbálja kinyitni karmaival az ajtót, aztán feladja, és továbbáll más falatok után kutatva.

A pékség „közérdekű közleményében” azt írják: „Ha medve vagy, ne viselkedj úgy, mint ez a medve. Tartsd be a medvék illemtanát, és ne próbálj betörni az üzletembe. Ha az utcán látod ezt a medvét, mondd meg neki, hogy ne viselkedjen ostobán.”

