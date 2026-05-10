„Ez rágalmazás” – Mészáros Árpád Zsolt perre megy fia róla szóló állításai miatt

A minap lapunk is beszámolt arról, hogy Mészáros Bende komoly vádakkal illette apját. Minden azzal kezdődött, hogy Mészáros Árpád Zsolt a napokban azt nyilatkozta, fiával olyannyira megromlott a kapcsolatuk, hogy már nem is beszélnek egymással, pedig ő mindenben igyekezett segíteni Bendét.

A színész fia válaszában egyebek mellett azt állította, hogy apja évek óta fenyegeti őt, az édesanyját, illetve volt kedvesét, Zsigmond Angit is megzsarolta, mondván, kompromittáló felvételei vannak róla, amiket közzé fog tenni. Emellett arról is beszámolt, hogy apja évekkel ezelőtt eltűnt két napra, akire akkor ő talált rá borzalmas állapotban, a kórházban pedig öbb drog jelenlétét is kimutatták a szervezetében. Megemlítette azt is, hogy a színész a pandémia alatt italba folytotta a bánatát, és a család már azon gondolkodott, hogy összedobják neki a pénzt elvonóra.

Fia vádjavial kapcsolatban a Blikk szólaltatta meg MÁZSt, aki igen zaklatott volt a lap beszámolója szerint.

Beszélni alig bírok, semmi nem igaz abból, amit állít, és jogi útra is fogom terelni az egészet, mert ez rágalmazás

– mondta elcsukló hangon a színész, akitől párja, Krisztina vette át a szót.

Döbbenetes, hogy Bendegúz azt állítja, hogy az apja fenyegeti, amikor ő az, aki ezt teszi. Ki van fotózva az összes SMS, üzenet, amelyben leírja, hogy ha nem adjuk meg neki, amit követel, akkor mindenféle dolgokkal, mint adócsalás, gázlopás, alkoholizmus fogja vádolni nyilvánosan. Pénzt követel, ugyanis szerinte övé a ház, amelyben élünk.

MÁZS legkisebb gyermekének édesanyja elárulta, hogy egy korábbi anyagi válság miatt valóban Mészáros Bende nevére vették fel a házuk hitelét, ám hangsúlyozta, hogy abba a fiú egy fillért sem fizetett.

Árpi BAR-listán volt, így a fia segített a hitelben, de egy családon belül ez előfordul. De minden egyes részletet mi fizettünk, sőt alkalmanként csak én, amikor a Covid alatt csak én dolgoztam. Korábban is voltak feszültségek, főleg akkor, amikor Angival itt laktak ők is, de minden másfél éve mérgesedett el, amikor Árpi lekerült a BAR-listáról és rendezni akarta a ház tulajdonjogát. Bendegúz azonban közölte, hogy fizessük ki, mert ez a ház az övé

– állítja Krisztina, akinek elmondása szerint Mészáros Bende őt is megfenyegette, amikor többször megkérte, hogy a normális együttélés és a közben megszületett kisfiuk érdekében fogják vissza az állandó bulizást.